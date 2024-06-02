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Транспортная прокуратура ХМАО проверит данные о гибели кошки в самолете - РИА Новости, 02.06.2024
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23:07 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/koshka-1950065994.html
Транспортная прокуратура ХМАО проверит данные о гибели кошки в самолете
Транспортная прокуратура ХМАО проверит данные о гибели кошки в самолете - РИА Новости, 02.06.2024
Транспортная прокуратура ХМАО проверит данные о гибели кошки в самолете
Проверка организована по информации о гибели кошки в самолете авиакомпании "ЮТэйр" (Utair), сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T23:07
2024-06-02T23:07
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Проверка организована по информации о гибели кошки в самолете авиакомпании "ЮТэйр" (Utair), сообщает Уральская транспортная прокуратура. Ранее СМИ со ссылкой на владельцев животного писали, что в самолете, летевшем из Москвы в Турцию, погибла кошка Маруся. По словам пассажиров, на борту было жарко, а питомец во время полета находился под сиденьем, так как бортпроводники не разрешили отставить переноску в более проветриваемом месте и достать из нее кошку. Отмечалось также, что на просьбы помочь бортпроводники не реагировали, а после приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев. "Мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр". Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, турция
Происшествия, Москва, Турция
Транспортная прокуратура ХМАО проверит данные о гибели кошки в самолете

Транспортная прокуратура ХМАО проверит данные о гибели кошки Маруси в самолете

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Проверка организована по информации о гибели кошки в самолете авиакомпании "ЮТэйр" (Utair), сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Ранее СМИ со ссылкой на владельцев животного писали, что в самолете, летевшем из Москвы в Турцию, погибла кошка Маруся. По словам пассажиров, на борту было жарко, а питомец во время полета находился под сиденьем, так как бортпроводники не разрешили отставить переноску в более проветриваемом месте и достать из нее кошку. Отмечалось также, что на просьбы помочь бортпроводники не реагировали, а после приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев.
"Мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр". Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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