https://ria.ru/20240602/kontsert-1949956258.html

Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО

Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2024

Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО

Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для танкистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T05:04

2024-06-02T05:04

2024-06-02T05:04

культура

россия

культура

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для танкистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. "Артисты творческого коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для военнослужащих танкового подразделения, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что концертная программа состояла из множества современных патриотических музыкальных произведений и всем известных песен времен Великой Отечественной войны, а также инструментальных номеров, исполненных на скрипке.

https://ria.ru/20240407/kontsert-1938332778.html

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