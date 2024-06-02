Рейтинг@Mail.ru
Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:04 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/kontsert-1949956258.html
Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО
Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2024
Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО
Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для танкистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T05:04
2024-06-02T05:04
культура
россия
культура
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851101942_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_d4e21c694e71fdedec9c8ad65ae572f7.jpg
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для танкистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. "Артисты творческого коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для военнослужащих танкового подразделения, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что концертная программа состояла из множества современных патриотических музыкальных произведений и всем известных песен времен Великой Отечественной войны, а также инструментальных номеров, исполненных на скрипке.
https://ria.ru/20240407/kontsert-1938332778.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851101942_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_4174d3c01a23d24c00a6e506aad50293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, культура, вооруженные силы рф
Культура, Россия, Культура, Вооруженные силы РФ
Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО

Артисты фронтовой бригады ЦВО провели концерт для танкистов в зоне спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанкисты Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции
Танкисты Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Танкисты Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для танкистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
"Артисты творческого коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для военнослужащих танкового подразделения, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО.
Александр Маршал - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Российский певец Александр Маршал провел концерт в зоне СВО
7 апреля, 05:08
В ведомстве отметили, что концертная программа состояла из множества современных патриотических музыкальных произведений и всем известных песен времен Великой Отечественной войны, а также инструментальных номеров, исполненных на скрипке.
 
КультураРоссияКультураВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала