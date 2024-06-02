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Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО
Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО - РИА Новости, 02.06.2024
Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО
Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для танкистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T05:04
2024-06-02T05:04
2024-06-02T05:04
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для танкистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. "Артисты творческого коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для военнослужащих танкового подразделения, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что концертная программа состояла из множества современных патриотических музыкальных произведений и всем известных песен времен Великой Отечественной войны, а также инструментальных номеров, исполненных на скрипке.
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Культура, Россия, Культура, Вооруженные силы РФ
Артисты бригады ЦВО провели концерт в зоне СВО
Артисты фронтовой бригады ЦВО провели концерт для танкистов в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для танкистов в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
"Артисты творческого коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа провели концерт для военнослужащих танкового подразделения, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО.
В ведомстве отметили, что концертная программа состояла из множества современных патриотических музыкальных произведений и всем известных песен времен Великой Отечественной войны, а также инструментальных номеров, исполненных на скрипке.