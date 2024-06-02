Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 02.06.2024 (обновлено: 18:11 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/konflikt-1950036998.html
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией - РИА Новости, 02.06.2024
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией
Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T18:10
2024-06-02T18:11
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
джон кирби
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, говоря о возможности конфликта Соединенных Штатов и России. "Мы обеспокоены эскалацией с самого начала этой войны и беспокойство по-прежнему сохраняется. Президент говорит, что не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя поддержку Вашингтоном Киева в украинском конфликте. Кирби отметил, что США не стремятся к конфликту с Россией или любой другой ядерной державой.
https://ria.ru/20240114/tramp-1921231039.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_843614adec326b3e80ee7f42f0f1ab59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джон кирби, джо байден
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Джо Байден
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией

Кирби: Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, говоря о возможности конфликта Соединенных Штатов и России.
"Мы обеспокоены эскалацией с самого начала этой войны и беспокойство по-прежнему сохраняется. Президент говорит, что не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя поддержку Вашингтоном Киева в украинском конфликте.
Кирби отметил, что США не стремятся к конфликту с Россией или любой другой ядерной державой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Трамп заявил о "близости" третьей мировой войны
14 января, 04:42
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Джон КирбиДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала