https://ria.ru/20240602/konflikt-1950036998.html
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией - РИА Новости, 02.06.2024
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией
Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T18:10
2024-06-02T18:10
2024-06-02T18:11
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, говоря о возможности конфликта Соединенных Штатов и России. "Мы обеспокоены эскалацией с самого начала этой войны и беспокойство по-прежнему сохраняется. Президент говорит, что не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя поддержку Вашингтоном Киева в украинском конфликте. Кирби отметил, что США не стремятся к конфликту с Россией или любой другой ядерной державой.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джон кирби, джо байден
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Джо Байден
В Белом доме высказались о возможности конфликта с Россией
Кирби: Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны