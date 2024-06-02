https://ria.ru/20240602/konflikt-1950009344.html

В Крыму напомнили главе Пентагона причину конфликта на Украине

В Крыму напомнили главе Пентагона причину конфликта на Украине - РИА Новости, 02.06.2024

В Крыму напомнили главе Пентагона причину конфликта на Украине

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов напомнил министру обороны США Ллойду... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:21

2024-06-02T14:21

2024-06-02T14:26

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов напомнил министру обороны США Ллойду Остину, что украинский конфликт начался из-за стремления НАТО затянуть Киев в альянс и превратить часть исторической России в её врага. Ранее Остин отказался признавать ответственность НАТО и стремление альянса к экспансии в начале украинского конфликта. По словам шефа Пентагона, он считает именно Россию ответственной в сложившейся ситуации, а не стремление НАТО к расширению. "У Ллойда Остина, судя по всему, психологический недуг в виде измененного состояния сознания, говоря медицинским языком, а по-простому - отшибло память. Напомним забывчивому министру, что причиной уже продолжающегося два года столкновения атлантистов с Россией на украинском плацдарме военных действий как раз и стало стремление блока затянуть Киев в НАТО и превратить часть исторической России в её врага", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, начал украинский конфликт именно Североатлантический альянс, решивший подчинить себе "мать городов русских" и одну из ветвей русского народа. Мурадов подчеркнул, что главе Пентагона для восстановления памяти достаточно перечитать предложения Москвы о гарантиях безопасности от декабря 2021 года, где черным по белому написано, что присоединение Украины к альянсу должно быть исключено, и что блок НАТО должен отказаться от любой военной деятельности на Украине. "С отказа принять эти предложения и прекратить уничтожать наших соотечественников на Донбассе Запад и начал воевать с Россией. Нецепкая, мягко говоря, память Остина и его начальника Байдена, как теперь выясняется, видимо, и стала причиной того, что происходит сегодня на Украине и вокруг неё. Лекарство от такого беспамятства у Москвы есть. Но оно весьма сильнодействующее, и уж больно не хочется его применять", - сказал Мурадов.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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украина, донбасс, георгий мурадов, ллойд остин, нато, россия, в мире