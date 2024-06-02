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В Крыму напомнили главе Пентагона причину конфликта на Украине - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 02.06.2024 (обновлено: 14:26 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/konflikt-1950009344.html
В Крыму напомнили главе Пентагона причину конфликта на Украине
В Крыму напомнили главе Пентагона причину конфликта на Украине - РИА Новости, 02.06.2024
В Крыму напомнили главе Пентагона причину конфликта на Украине
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов напомнил министру обороны США Ллойду... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:21
2024-06-02T14:26
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
георгий мурадов
ллойд остин
нато
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов напомнил министру обороны США Ллойду Остину, что украинский конфликт начался из-за стремления НАТО затянуть Киев в альянс и превратить часть исторической России в её врага. Ранее Остин отказался признавать ответственность НАТО и стремление альянса к экспансии в начале украинского конфликта. По словам шефа Пентагона, он считает именно Россию ответственной в сложившейся ситуации, а не стремление НАТО к расширению. "У Ллойда Остина, судя по всему, психологический недуг в виде измененного состояния сознания, говоря медицинским языком, а по-простому - отшибло память. Напомним забывчивому министру, что причиной уже продолжающегося два года столкновения атлантистов с Россией на украинском плацдарме военных действий как раз и стало стремление блока затянуть Киев в НАТО и превратить часть исторической России в её врага", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, начал украинский конфликт именно Североатлантический альянс, решивший подчинить себе "мать городов русских" и одну из ветвей русского народа. Мурадов подчеркнул, что главе Пентагона для восстановления памяти достаточно перечитать предложения Москвы о гарантиях безопасности от декабря 2021 года, где черным по белому написано, что присоединение Украины к альянсу должно быть исключено, и что блок НАТО должен отказаться от любой военной деятельности на Украине. "С отказа принять эти предложения и прекратить уничтожать наших соотечественников на Донбассе Запад и начал воевать с Россией. Нецепкая, мягко говоря, память Остина и его начальника Байдена, как теперь выясняется, видимо, и стала причиной того, что происходит сегодня на Украине и вокруг неё. Лекарство от такого беспамятства у Москвы есть. Но оно весьма сильнодействующее, и уж больно не хочется его применять", - сказал Мурадов.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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украина, донбасс, георгий мурадов, ллойд остин, нато, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Георгий Мурадов, Ллойд Остин, НАТО, Россия, В мире
В Крыму напомнили главе Пентагона причину конфликта на Украине

Мурадов: конфликт на Украине начался из-за стремления затянуть Киев в НАТО

© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов напомнил министру обороны США Ллойду Остину, что украинский конфликт начался из-за стремления НАТО затянуть Киев в альянс и превратить часть исторической России в её врага.
Ранее Остин отказался признавать ответственность НАТО и стремление альянса к экспансии в начале украинского конфликта. По словам шефа Пентагона, он считает именно Россию ответственной в сложившейся ситуации, а не стремление НАТО к расширению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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"У Ллойда Остина, судя по всему, психологический недуг в виде измененного состояния сознания, говоря медицинским языком, а по-простому - отшибло память. Напомним забывчивому министру, что причиной уже продолжающегося два года столкновения атлантистов с Россией на украинском плацдарме военных действий как раз и стало стремление блока затянуть Киев в НАТО и превратить часть исторической России в её врага", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, начал украинский конфликт именно Североатлантический альянс, решивший подчинить себе "мать городов русских" и одну из ветвей русского народа.
Мурадов подчеркнул, что главе Пентагона для восстановления памяти достаточно перечитать предложения Москвы о гарантиях безопасности от декабря 2021 года, где черным по белому написано, что присоединение Украины к альянсу должно быть исключено, и что блок НАТО должен отказаться от любой военной деятельности на Украине.
"С отказа принять эти предложения и прекратить уничтожать наших соотечественников на Донбассе Запад и начал воевать с Россией. Нецепкая, мягко говоря, память Остина и его начальника Байдена, как теперь выясняется, видимо, и стала причиной того, что происходит сегодня на Украине и вокруг неё. Лекарство от такого беспамятства у Москвы есть. Но оно весьма сильнодействующее, и уж больно не хочется его применять", - сказал Мурадов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассГеоргий МурадовЛлойд ОстинНАТОРоссияВ мире
 
 
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