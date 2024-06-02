https://ria.ru/20240602/konferentsiya-1950032087.html

СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине

СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине - РИА Новости, 02.06.2024

СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине

Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:22

2024-06-02T17:22

2024-06-02T21:33

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в королевстве. "Причина решения правительства в Эр-Рияде заключается в том, что Россия не примет участие в саммите, который пройдет 15-16 июня", — уточнило агентство. Кроме того, визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию может теперь состояться уже после конференции в Швейцарии. Официально Эр-Рияд пока не объявлял о своем решении не участвовать в мероприятии.От присутствия на конференции отказался и Китай. В минувшую пятницу в МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества, поэтому Китаю "трудно принять участие во встрече".Кроме того, под вопросом и участие президента США Джо Байдена."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат: без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.Позиция России по переговорамКак заявил Владимир Путин, Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.Кроме того, глава государства подчеркнул, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. В этом контексте он отметил, что при возобновлении переговоров нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949695954.html

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