СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине
DPA: Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в королевстве.
"Причина решения правительства в Эр-Рияде заключается в том, что Россия не примет участие в саммите, который пройдет 15-16 июня", — уточнило агентство.
Кроме того, визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию может теперь состояться уже после конференции в Швейцарии.
Официально Эр-Рияд пока не объявлял о своем решении не участвовать в мероприятии.
От присутствия на конференции отказался и Китай. В минувшую пятницу в МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества, поэтому Китаю "трудно принять участие во встрече".
Кроме того, под вопросом и участие президента США Джо Байдена.
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"Мирная конференция" в Швейцарии
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат: без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
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Позиция России по переговорам
Как заявил Владимир Путин, Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. В этом контексте он отметил, что при возобновлении переговоров нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.