Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 02.06.2024 (обновлено: 21:33 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/konferentsiya-1950032087.html
СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине
СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине
Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:22
2024-06-02T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
саудовская аравия
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в королевстве. "Причина решения правительства в Эр-Рияде заключается в том, что Россия не примет участие в саммите, который пройдет 15-16 июня", — уточнило агентство. Кроме того, визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию может теперь состояться уже после конференции в Швейцарии. Официально Эр-Рияд пока не объявлял о своем решении не участвовать в мероприятии.От присутствия на конференции отказался и Китай. В минувшую пятницу в МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества, поэтому Китаю "трудно принять участие во встрече".Кроме того, под вопросом и участие президента США Джо Байдена."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат: без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.Позиция России по переговорамКак заявил Владимир Путин, Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.Кроме того, глава государства подчеркнул, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. В этом контексте он отметил, что при возобновлении переговоров нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949695954.html
россия
украина
саудовская аравия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, саудовская аравия, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Саудовская Аравия, Швейцария
СМИ: Саудовская Аравия отказалась от участия в конференции по Украине

DPA: Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в королевстве.
"Причина решения правительства в Эр-Рияде заключается в том, что Россия не примет участие в саммите, который пройдет 15-16 июня", — уточнило агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Без Китая "саммит мира" в Швейцарии пройдет с оглушительным результатом
1 июня, 08:00
Кроме того, визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию может теперь состояться уже после конференции в Швейцарии.
Официально Эр-Рияд пока не объявлял о своем решении не участвовать в мероприятии.
От присутствия на конференции отказался и Китай. В минувшую пятницу в МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества, поэтому Китаю "трудно принять участие во встрече".
Кроме того, под вопросом и участие президента США Джо Байдена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Переход Байдена через Альпы отменяется
25 мая, 08:00

"Мирная конференция" в Швейцарии

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат: без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
Изображение сгенерировано ИИ
"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает
19 мая, 08:00

Позиция России по переговорам

Как заявил Владимир Путин, Москва готова продолжить диалог с Киевом, но вернуться к нему можно исходя из уже достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, сложившейся на земле.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. В этом контексте он отметил, что при возобновлении переговоров нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Президент ранее указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ
31 мая, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСаудовская АравияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала