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В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/konferentsiya-1949983584.html
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине - РИА Новости, 02.06.2024
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов призвал страны не участвовать "в... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:08
2024-06-02T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
георгий мурадов
владимир хохлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов призвал страны не участвовать "в разрушительной пропагандистской операции" и осудить организацию швейцарской конференции по Украине без участия России. "Крымчане искренне надеются, что страны, выступающие против агрессивного мирового доминирования Запада, не станут участвовать в разрушительной пропагандистской операции в Швейцарии и осудят её проведение без участия России", - сказал Мурадов РИА Новости. Постпред назвал предстоящую конференцию "фейковым мероприятием", нацеленным против интересов безопасности России и на эскалацию украинского конфликта. "Мероприятие в Швейцарии будет носить как антироссийский, так и антиукраинский характер. В Крыму полагают, что от участия в этой лже-конференции следует не только воздерживаться, но и осудить ее как оскорбительную для мировой ядерной державы, каковой является Российская Федерация", - сказал Мурадов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
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в мире, россия, украина, георгий мурадов, владимир хохлов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Георгий Мурадов, Владимир Хохлов
В Крыму призвали бойкотировать конференцию по Украине

Мурадов призвал бойкотировать пропагандистскую конференцию по Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов призвал страны не участвовать "в разрушительной пропагандистской операции" и осудить организацию швейцарской конференции по Украине без участия России.
"Крымчане искренне надеются, что страны, выступающие против агрессивного мирового доминирования Запада, не станут участвовать в разрушительной пропагандистской операции в Швейцарии и осудят её проведение без участия России", - сказал Мурадов РИА Новости.
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Постпред назвал предстоящую конференцию "фейковым мероприятием", нацеленным против интересов безопасности России и на эскалацию украинского конфликта.
"Мероприятие в Швейцарии будет носить как антироссийский, так и антиукраинский характер. В Крыму полагают, что от участия в этой лже-конференции следует не только воздерживаться, но и осудить ее как оскорбительную для мировой ядерной державы, каковой является Российская Федерация", - сказал Мурадов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГеоргий МурадовВладимир Хохлов
 
 
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