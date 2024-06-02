https://ria.ru/20240602/kinolog-1949953276.html

Кинолог рассказал, как приучить собаку выражать просьбы

Кинолог рассказал, как приучить собаку выражать просьбы - РИА Новости, 02.06.2024

Кинолог рассказал, как приучить собаку выражать просьбы

Собаку можно постепенно приучить демонстрировать свои желания и выражать просьбы, при правильно налаженном контакте хозяин и питомец легко считывают сигналы,... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T03:03

2024-06-02T03:03

2024-06-02T03:03

общество

владимир голубев (кинолог)

россия

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Собаку можно постепенно приучить демонстрировать свои желания и выражать просьбы, при правильно налаженном контакте хозяин и питомец легко считывают сигналы, которые подают друг другу, но стараться исполнить любой каприз животного не нужно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. "Собаки – социальные животные и, как правило, с первых дней жизни с хозяином учатся что-то просить. Собаководу нужно внятно показывать питомцу, что он от него ждет, увязывая свои команды с определенными действиями. Чем больше таких слов-действий запомнит собака, тем проще вам будет общаться", - сказал Голубев. "Она сможет, например, показать хозяину, что очень голодна, когда тот забыл ее покормить. Но, конечно, не все собачьи просьбы строит удовлетворять, например, точно нужно отказать питомцу, когда тот выпрашивает, например, жареное мясо со стола", - добавил он. Кинолог рассказал, что собаки используют несколько каналов для обмена информацией: акустический, визуальный и ольфакторный (на основе обоняния). Помимо того, что питомцы лают, воют и рычат, в своем общении они используют тело. Так, поза, положение хвоста, ушей и головы могут очень многое донести до другого животного или человека. Поэтому важно, чтобы владелец собаки был предсказуемым и умел внятно выражать свои желания, а также следовал ранее установленным правилам, напомнил Голубев. Чтобы научить собаку выражать свои просьбы, он посоветовал начать с разговоров с ней. Питомец, понимающий, что от него ждут, будет увязывать свои действия с реакцией хозяина. Если действие будет подкрепляться положительно, он будет демонстрировать такое поведение снова и снова, подчеркнул президент РКФ. Он также порекомендовал оценить, в каких обстоятельствах с собакой можно использовать слова-команды и постепенно вводить их в обиход. Например, всякий раз, наливая собаке воду, можно произносить "Попить". Питомец рано или поздно привыкнет к этому слову и, если хозяину покажется, что собаке нужна вода, ему достаточно будет произнести команду "Попить" и посмотреть на реакцию питомца, сказал Голубев. "Собачьи просьбы порой упрощают нам жизнь, но только когда это действительно важная просьба, а не исполнение любого каприза животного. В этот момент важно помнить, что, выдавая собаке то, что она попросила, сразу, вы закрепляете такое поведение. То есть питомец это будет демонстрировать всякий раз, когда захочет от вас что-то конкретное, поэтому заранее подумайте, что для вас приемлемо, а что точно должно игнорироваться", – добавил кинолог. По его словам, общаться с питомцем нужно спокойным и дружелюбным голосом, запрещающие команды произносить четко и громко, а правильное поведение почаще поощрять. Таким образом собака привыкнет и сможет попросить что-то конкретное, когда ей это будет необходимо, а хозяин легко ее поймет, отметил президент РКФ.

https://ria.ru/20240526/kinolog-1948389596.html

https://ria.ru/20240519/kinolog-1946957881.html

https://ria.ru/20240512/sobaki-1945323372.html

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общество, владимир голубев (кинолог), россия