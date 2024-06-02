https://ria.ru/20240602/khakasiya-1950029746.html

Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер

Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер - РИА Новости, 02.06.2024

Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер

Буянивший житель Черногорска в Хакасии ранил в живот из табельного оружия полицейского, прибывшего его успокоить, а позже скончался в специализированном... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:05

2024-06-02T17:05

2024-06-02T17:13

происшествия

черногорск

следственный комитет россии (ск рф)

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Буянивший житель Черногорска в Хакасии ранил в живот из табельного оружия полицейского, прибывшего его успокоить, а позже скончался в специализированном автомобиле по дороге в психдиспансер, сообщает главное управление Следственного комитета региона в Telegram-канале. Как сообщили в ведомстве, следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Черногорска по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). По данным следствия, в воскресенье в городской отдел СК поступило сообщение о том, что 41-летний житель Черногорска выстрелил в 24-летнего участкового, прибывшего для разбирательства по поступившему сообщению. В ходе предварительного следствия установлено, утром в воскресенье в полицию поступило сообщение местной жительницы о том, что ее сосед нарушает общественный порядок. На место направились двое участковых. Один из полицейских потребовал от мужчины прекратить противоправные действия, но тот не реагировал. Он попытался скрыться и начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции. "Находясь на участке местности, возле д. 3 по ул. Розы Люксембург Черногорска, выражая недовольство законными действиями сотрудников полиции, посягая на жизнь участкового, мужчина выхватил из кобуры полицейского табельное оружие и произвел из него не менее одного выстрела в сторону сотрудника, причинив ранение в области брюшной полости... Действия подозреваемого были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. В связи с резким ухудшением состояния здоровья, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи при доставлении в психиатрическую больницу", - говорится в сообщении. Сотрудник полиции доставлен в больницу, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240530/politseyskiy-1949530502.html

https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html

черногорск

республика хакасия

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происшествия, черногорск, следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия