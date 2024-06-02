https://ria.ru/20240602/italiya-1950007974.html
В Италии оценили потери от антироссийских санкций
В Италии оценили потери от антироссийских санкций - РИА Новости, 02.06.2024
В Италии оценили потери от антироссийских санкций
Антироссийские санкции бьют и по тем странам, кто их вводит - экономика Италии из-за них потеряла порядка 10-15 миллиардов евро, заявил в интервью РИА Новости в РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:11
2024-06-02T14:11
2024-06-02T14:11
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Антироссийские санкции бьют и по тем странам, кто их вводит - экономика Италии из-за них потеряла порядка 10-15 миллиардов евро, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как", - сказал он. По его словам, "товарооборот между нашими странами резко упал с 30 миллиардов евро до 9 миллиардов, итальянский экспорт в Россию сократился на 36%, импорт из России в Италию на 70-80%". "Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла, таким образом, порядка 10-15 миллиардов евро", - заметил собеседник агентства. "Это чувствительный удар, плюс у нас в стране из-за этого произошло существенное сокращение рабочих мест", - заключил Торрембини. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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италия, россия, витторио торрембини, пмэф-2024, в мире
Италия, Россия, Витторио Торрембини, ПМЭФ-2024, В мире
В Италии оценили потери от антироссийских санкций
GIM Unimpresa: Италия из-за санкций против РФ потеряла 10-15 миллиардов евро
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Антироссийские санкции бьют и по тем странам, кто их вводит - экономика Италии из-за них потеряла порядка 10-15 миллиардов евро, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как", - сказал он.
По его словам, "товарооборот между нашими странами резко упал с 30 миллиардов евро до 9 миллиардов, итальянский экспорт в Россию
сократился на 36%, импорт из России в Италию на 70-80%".
"Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла, таким образом, порядка 10-15 миллиардов евро", - заметил собеседник агентства.
"Это чувствительный удар, плюс у нас в стране из-за этого произошло существенное сокращение рабочих мест", - заключил Торрембини.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.