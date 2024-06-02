https://ria.ru/20240602/infrastruktura-1950021361.html
На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры - РИА Новости, 02.06.2024
На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Военно-морские силы Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:45
2024-06-02T15:45
2024-06-02T15:45
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военно-морские силы Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры. В своем Telegram-канале ВМС сообщили, что в результате удара, повреждена портовая инфраструктура. При этом не уточнив в каком населенном пункте. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
ВМС Украины сообщили о повреждении портовой инфраструктуры