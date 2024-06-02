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В Калининградской области увеличилось число заболевших сальмонеллезом
В Калининградской области увеличилось число заболевших сальмонеллезом - РИА Новости, 02.06.2024
В Калининградской области увеличилось число заболевших сальмонеллезом
Число заболевших сальмонеллезом в Калининградской области превысило 30, сообщил региональный Роспотребнадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:50
2024-06-02T12:50
2024-06-02T14:14
происшествия
здоровье - общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости. Число заболевших сальмонеллезом в Калининградской области превысило 30, сообщил региональный Роспотребнадзор в Telegram-канале. "Количество пострадавших увеличилось до 33, в том числе один ребенок и один подросток. Двадцать один заболевший получает лечение в инфекционном стационаре", — говорится в релизе.В ведомстве подчеркнули, что специалисты продолжают эпидемиологическое расследование. О вспышке сальмонеллеза в Калининградской области стало известно 31 мая. В течение суток к медикам обратились 15 человек, которые перед этим заказывали продукцию здорового питания в "Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39". Сотрудники управления Роспотребнадзора проверили предприятие. Они выявили грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий ее приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. Выяснилось также, что приготовлением продукции и ее доставкой занимались люди без медицинских книжек, не проходившие медобследование. Минздрав Калининградской области и управление Роспотребнадзора обратились к местным жителям, делавшим заказы в Musli39, с просьбой немедленно обращаться к врачам при появлении симптомов заболевания.
https://ria.ru/20231027/otravlenie-1905699400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Калининградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Калининградской области увеличилось число заболевших сальмонеллезом
Роспотребнадзор: в Калининградской области выявили 33 больных сальмонеллезом
КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости.
Число заболевших сальмонеллезом в Калининградской области превысило 30, сообщил региональный Роспотребнадзор в Telegram-канале
.
"Количество пострадавших увеличилось до 33, в том числе один ребенок и один подросток. Двадцать один заболевший получает лечение в инфекционном стационаре", — говорится в релизе.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты продолжают эпидемиологическое расследование.
О вспышке сальмонеллеза в Калининградской области стало известно 31 мая. В течение суток к медикам обратились 15 человек, которые перед этим заказывали продукцию здорового питания в "Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39".
Сальмонеллез — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Salmonella. Среди симптомов — повышение температуры, боль в животе, диарея и тошнота.
Сотрудники управления Роспотребнадзора проверили предприятие. Они выявили грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий ее приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. Выяснилось также, что приготовлением продукции и ее доставкой занимались люди без медицинских книжек, не проходившие медобследование.
Минздрав Калининградской области и управление Роспотребнадзора обратились к местным жителям, делавшим заказы в Musli39, с просьбой немедленно обращаться к врачам при появлении симптомов заболевания.