https://ria.ru/20240602/infektsiya-1949995512.html

В Калининградской области увеличилось число заболевших сальмонеллезом

В Калининградской области увеличилось число заболевших сальмонеллезом - РИА Новости, 02.06.2024

В Калининградской области увеличилось число заболевших сальмонеллезом

Число заболевших сальмонеллезом в Калининградской области превысило 30, сообщил региональный Роспотребнадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:50

2024-06-02T12:50

2024-06-02T14:14

происшествия

здоровье - общество

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЛИНИНГРАД, 2 июн — РИА Новости. Число заболевших сальмонеллезом в Калининградской области превысило 30, сообщил региональный Роспотребнадзор в Telegram-канале. "Количество пострадавших увеличилось до 33, в том числе один ребенок и один подросток. Двадцать один заболевший получает лечение в инфекционном стационаре", — говорится в релизе.В ведомстве подчеркнули, что специалисты продолжают эпидемиологическое расследование. О вспышке сальмонеллеза в Калининградской области стало известно 31 мая. В течение суток к медикам обратились 15 человек, которые перед этим заказывали продукцию здорового питания в "Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39". Сотрудники управления Роспотребнадзора проверили предприятие. Они выявили грубые нарушения санитарного законодательства в части хранения продукции, условий ее приготовления, нарушение технологических процессов, санитарного содержания пищеблока, мытья посуды. Выяснилось также, что приготовлением продукции и ее доставкой занимались люди без медицинских книжек, не проходившие медобследование. Минздрав Калининградской области и управление Роспотребнадзора обратились к местным жителям, делавшим заказы в Musli39, с просьбой немедленно обращаться к врачам при появлении симптомов заболевания.

https://ria.ru/20231027/otravlenie-1905699400.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)