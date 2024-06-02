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При пожаре на НПЗ в Коми погибли два человека - РИА Новости, 02.06.2024
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19:29 02.06.2024 (обновлено: 21:35 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/gibel-1950045718.html
При пожаре на НПЗ в Коми погибли два человека
При пожаре на НПЗ в Коми погибли два человека - РИА Новости, 02.06.2024
При пожаре на НПЗ в Коми погибли два человека
Два человека погибли при пожаре на Ухтинском НПЗ в Республике Коми, сообщило Печорское управление Ростехнадзора. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:29
2024-06-02T21:35
происшествия
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре на Ухтинском НПЗ в Республике Коми, сообщило Печорское управление Ростехнадзора."Пострадали работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии", — сообщает ведомство.Возгорание произошло в резервуарном парке ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" при проведении ремонтных работ.Управление начало расследование причин аварии.ГУ МЧС России по региону сообщило, что в 19:30 пожар ликвидировали.Как сообщал глава Коми Владимир Уйба, причиной ЧП, по предварительной информации, стало несоблюдение правил безопасности. Уйба подчеркнул, что инцидент не связан с атакой беспилотников.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет заключения.Как сообщала пресс-служба Ухтинского НПЗ, этот резервуар ранее вывели из эксплуатации.
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происшествия, владимир уйба, ухта, россия
Происшествия, Владимир Уйба, Ухта, Россия
При пожаре на НПЗ в Коми погибли два человека

Ростехнадзор: при возгорании на НПЗ в Коми погибли два человека

© МЧС Республики Коми/TelegramТушение пожара на НПЗ в Ухте
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
© МЧС Республики Коми/Telegram
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Два человека погибли при пожаре на Ухтинском НПЗ в Республике Коми, сообщило Печорское управление Ростехнадзора.
"Пострадали работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии", — сообщает ведомство.
© МЧС Республики Коми/TelegramТушение пожара на НПЗ в Ухте
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
© МЧС Республики Коми/Telegram
Тушение пожара на НПЗ в Ухте
Возгорание произошло в резервуарном парке ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" при проведении ремонтных работ.
Управление начало расследование причин аварии.
ГУ МЧС России по региону сообщило, что в 19:30 пожар ликвидировали.
Как сообщал глава Коми Владимир Уйба, причиной ЧП, по предварительной информации, стало несоблюдение правил безопасности. Уйба подчеркнул, что инцидент не связан с атакой беспилотников.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет заключения.
Как сообщала пресс-служба Ухтинского НПЗ, этот резервуар ранее вывели из эксплуатации.
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