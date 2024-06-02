Рейтинг@Mail.ru
БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 02.06.2024 (обновлено: 16:38 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/gaza-1950026994.html
БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе
БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе - РИА Новости, 02.06.2024
БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе
Около 1,7 миллиона человек переселили в город Хан-Юнис на юге сектора Газа и центральные сектора из-за израильской операции в Рафахе, сообщает Ближневосточное... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:35
2024-06-02T16:38
в мире
рафах (провинция)
израиль
египет
оон
бапор
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948951269_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_10dd52bef90d24617457455739f89209.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 1,7 миллиона человек переселили в город Хан-Юнис на юге сектора Газа и центральные сектора из-за израильской операции в Рафахе, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсети Х. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. "Из-за операций израильских военных тысячи семей были вынуждены бежать... По оценкам, 1,7 миллиона человек были перемещены в Хан-Юнис и центральные районы сектора Газа", - говорится в сообщении организации. Как отмечает БАПОР, все 36 приютов в Рафахе, в которых люди ищут убежища, сейчас пусты. Кроме того, глава БАПОР Филиппе Лаззарини подчеркнул, что агентству пришлось остановить оказание медицинских и других критически важных услуг в Рафахе из-за продолжающихся военных действий. В агентстве отметили, что гуманитарное пространство "продолжает сужаться". Ранее Лаззарини заявлял, что Израиль лишает легитимности агентство ООН и угрожает работе его сотрудников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240602/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html
https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html
рафах (провинция)
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948951269_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_cf2b1608688c65bdca82887ac72ed2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафах (провинция), израиль, египет, оон, бапор, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Египет, ООН, БАПОР, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе

БАПОР: 1,7 млн человек переселили в другие районы Газы из-за операции в Рафахе

© AFP 2024 / BASHAR TALEBПалестинцы, которые покинули Рафах после возобновления израильских ударов, прибывают в Хан-Юнис
Палестинцы, которые покинули Рафах после возобновления израильских ударов, прибывают в Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AFP 2024 / BASHAR TALEB
Палестинцы, которые покинули Рафах после возобновления израильских ударов, прибывают в Хан-Юнис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 1,7 миллиона человек переселили в город Хан-Юнис на юге сектора Газа и центральные сектора из-за израильской операции в Рафахе, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсети Х.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Из-за операций израильских военных тысячи семей были вынуждены бежать... По оценкам, 1,7 миллиона человек были перемещены в Хан-Юнис и центральные районы сектора Газа", - говорится в сообщении организации.
Как отмечает БАПОР, все 36 приютов в Рафахе, в которых люди ищут убежища, сейчас пусты. Кроме того, глава БАПОР Филиппе Лаззарини подчеркнул, что агентству пришлось остановить оказание медицинских и других критически важных услуг в Рафахе из-за продолжающихся военных действий. В агентстве отметили, что гуманитарное пространство "продолжает сужаться".
Ранее Лаззарини заявлял, что Израиль лишает легитимности агентство ООН и угрожает работе его сотрудников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Запад своими руками разрушает вавилонскую башню глобализации
23 мая, 08:00
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
"Грядет катастрофа". США подставил ключевой союзник
9 мая, 08:00
 
В миреРафах (провинция)ИзраильЕгипетООНБАПОРРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала