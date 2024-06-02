БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе
БАПОР: 1,7 млн человек переселили в другие районы Газы из-за операции в Рафахе
© AFP 2024 / BASHAR TALEBПалестинцы, которые покинули Рафах после возобновления израильских ударов, прибывают в Хан-Юнис
Палестинцы, которые покинули Рафах после возобновления израильских ударов, прибывают в Хан-Юнис
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 1,7 миллиона человек переселили в город Хан-Юнис на юге сектора Газа и центральные сектора из-за израильской операции в Рафахе, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсети Х.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
"Из-за операций израильских военных тысячи семей были вынуждены бежать... По оценкам, 1,7 миллиона человек были перемещены в Хан-Юнис и центральные районы сектора Газа", - говорится в сообщении организации.
Как отмечает БАПОР, все 36 приютов в Рафахе, в которых люди ищут убежища, сейчас пусты. Кроме того, глава БАПОР Филиппе Лаззарини подчеркнул, что агентству пришлось остановить оказание медицинских и других критически важных услуг в Рафахе из-за продолжающихся военных действий. В агентстве отметили, что гуманитарное пространство "продолжает сужаться".
Ранее Лаззарини заявлял, что Израиль лишает легитимности агентство ООН и угрожает работе его сотрудников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.