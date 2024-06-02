https://ria.ru/20240602/gaza-1950026994.html

БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе

БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе - РИА Новости, 02.06.2024

БАПОР назвало число жителей Газы, переселенных из-за операции в Рафахе

Около 1,7 миллиона человек переселили в город Хан-Юнис на юге сектора Газа и центральные сектора из-за израильской операции в Рафахе, сообщает Ближневосточное... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T16:35

2024-06-02T16:35

2024-06-02T16:38

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 1,7 миллиона человек переселили в город Хан-Юнис на юге сектора Газа и центральные сектора из-за израильской операции в Рафахе, сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсети Х. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. "Из-за операций израильских военных тысячи семей были вынуждены бежать... По оценкам, 1,7 миллиона человек были перемещены в Хан-Юнис и центральные районы сектора Газа", - говорится в сообщении организации. Как отмечает БАПОР, все 36 приютов в Рафахе, в которых люди ищут убежища, сейчас пусты. Кроме того, глава БАПОР Филиппе Лаззарини подчеркнул, что агентству пришлось остановить оказание медицинских и других критически важных услуг в Рафахе из-за продолжающихся военных действий. В агентстве отметили, что гуманитарное пространство "продолжает сужаться". Ранее Лаззарини заявлял, что Израиль лишает легитимности агентство ООН и угрожает работе его сотрудников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240602/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рафах (провинция), израиль, египет, оон, бапор, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году