https://ria.ru/20240602/gaza-1950004784.html

В секторе Газа заявили о гибели 60 человек от ударов Израиля за сутки

В секторе Газа заявили о гибели 60 человек от ударов Израиля за сутки - РИА Новости, 02.06.2024

В секторе Газа заявили о гибели 60 человек от ударов Израиля за сутки

По меньшей мере 60 человек погибли, 220 пострадали за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:46

2024-06-02T13:46

2024-06-02T13:46

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 2 июн - РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли, 220 пострадали за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы. "В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 60 погибших и 220 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава анклава. Министерство отметило, что с 7 октября 2023 года число жертв израильских ударов в Газе достигло 36 439, пострадали более 82,6 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240601/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году