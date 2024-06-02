https://ria.ru/20240602/gaza-1950004784.html
В секторе Газа заявили о гибели 60 человек от ударов Израиля за сутки
В секторе Газа заявили о гибели 60 человек от ударов Израиля за сутки - РИА Новости, 02.06.2024
В секторе Газа заявили о гибели 60 человек от ударов Израиля за сутки
По меньшей мере 60 человек погибли, 220 пострадали за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:46
2024-06-02T13:46
2024-06-02T13:46
в мире
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египет
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 2 июн - РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли, 220 пострадали за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы. "В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 60 погибших и 220 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава анклава. Министерство отметило, что с 7 октября 2023 года число жертв израильских ударов в Газе достигло 36 439, пострадали более 82,6 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240601/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240517/tela-1946777311.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа заявили о гибели 60 человек от ударов Израиля за сутки
Минздрав Газы: за сутки в секторе Газа погибли 60 человек, 220 пострадали
КАИР, 2 июн - РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли, 220 пострадали за последние сутки в секторе Газа в результате израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"В последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 60 погибших и 220 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава анклава.
Министерство отметило, что с 7 октября 2023 года число жертв израильских ударов в Газе достигло 36 439, пострадали более 82,6 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах
, расположенный на границе с Египтом
. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.