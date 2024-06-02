https://ria.ru/20240602/fitso-1950061108.html

Глава МИД Венгрии прокомментировал покушение на Фицо

Глава МИД Венгрии прокомментировал покушение на Фицо - РИА Новости, 02.06.2024

Глава МИД Венгрии прокомментировал покушение на Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине, стало результатом "кампании ненависти", которую развернули его РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T21:59

2024-06-02T21:59

2024-06-02T21:59

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петер сийярто

виктор орбан

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МИНСК, 2 июн - РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине, стало результатом "кампании ненависти", которую развернули его политические оппоненты, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "События в Словакии мы видим следующим образом. После того как партия премьер-министра Фицо выиграла выборы, и стало совершенно очевидно, что это правительство следует иному курсу, чем предыдущее либеральное правительство, после того, как стало совершенно очевидно, что премьер-министр Фицо проводит, скорее, суверенную политику, будет выступать за мир, подобно нам, против него началась большая кампания ненависти", - сказал Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. По его словам, кампанию проводил "либеральный мейнстрим СМИ и либеральные политики". "Это была действительно кампания ненависти. И вот тогда, в результате такой ненависти, произошло покушение. Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!" - отметил Сийярто. Глава венгерского МИД также добавил, что призывы к убийству и разжигание ненависти нельзя считать частью свободы слова. Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, а адепты "глобалистской секты" в многочисленных комментариях в соцсетях одобряют преступление и призывают к устранению других национально ориентированных лидеров, в частности Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240530/fitso-1949397347.html

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948457475.html

https://ria.ru/20240524/fitso-1948095271.html

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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, петер сийярто, виктор орбан, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо