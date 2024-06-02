https://ria.ru/20240602/eksport-1949979769.html

Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции

Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции - РИА Новости, 02.06.2024

Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции

Россия и Сенегал работают над расширением экспорта сенегальской продукции, у стран есть желание увеличить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:40

2024-06-02T10:40

2024-06-02T10:40

сенегал

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772126980_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_8df10f7107c197cdac883375958ca6ad.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Сенегал работают над расширением экспорта сенегальской продукции, у стран есть желание увеличить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы расширить экспорт сенегальской продукции. В первую очередь именно по фруктам и сухофруктам: манго, арахис, орехи кешью. Сейчас мы работаем с ассоциацией сельхозпроизводителей Сенегала, которая должна нам в ближайшее время предоставить те объемы, которые она могла бы направлять в Россию", - сказал Кураков. Посол РФ добавил, что у стран есть взаимный интерес к увеличению товарооборота. По его словам, Москва и Дакар сейчас работают над тем, чтобы решить ряд проблем, которые в первую очередь связаны с транспортом и с финансированием. Дипломат подчеркнул, что Сенегал заинтересован в поставках российских удобрений и зерна.

https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html

сенегал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сенегал, россия, в мире