https://ria.ru/20240602/eksport-1949979769.html
Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции
Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции - РИА Новости, 02.06.2024
Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции
Россия и Сенегал работают над расширением экспорта сенегальской продукции, у стран есть желание увеличить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:40
2024-06-02T10:40
2024-06-02T10:40
сенегал
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772126980_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_8df10f7107c197cdac883375958ca6ad.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Сенегал работают над расширением экспорта сенегальской продукции, у стран есть желание увеличить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы расширить экспорт сенегальской продукции. В первую очередь именно по фруктам и сухофруктам: манго, арахис, орехи кешью. Сейчас мы работаем с ассоциацией сельхозпроизводителей Сенегала, которая должна нам в ближайшее время предоставить те объемы, которые она могла бы направлять в Россию", - сказал Кураков. Посол РФ добавил, что у стран есть взаимный интерес к увеличению товарооборота. По его словам, Москва и Дакар сейчас работают над тем, чтобы решить ряд проблем, которые в первую очередь связаны с транспортом и с финансированием. Дипломат подчеркнул, что Сенегал заинтересован в поставках российских удобрений и зерна.
https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html
сенегал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772126980_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_635cb504201191e890292aa464a11e3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сенегал, россия, в мире
Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции
Кураков: Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Сенегал работают над расширением экспорта сенегальской продукции, у стран есть желание увеличить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.
«
"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы расширить экспорт сенегальской продукции. В первую очередь именно по фруктам и сухофруктам: манго, арахис, орехи кешью. Сейчас мы работаем с ассоциацией сельхозпроизводителей Сенегала, которая должна нам в ближайшее время предоставить те объемы, которые она могла бы направлять в Россию", - сказал Кураков.
Посол РФ добавил, что у стран есть взаимный интерес к увеличению товарооборота. По его словам, Москва и Дакар сейчас работают над тем, чтобы решить ряд проблем, которые в первую очередь связаны с транспортом и с финансированием.
Дипломат подчеркнул, что Сенегал заинтересован в поставках российских удобрений и зерна.