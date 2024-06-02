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Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции - РИА Новости, 02.06.2024
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10:40 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/eksport-1949979769.html
Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции
Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции - РИА Новости, 02.06.2024
Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции
Россия и Сенегал работают над расширением экспорта сенегальской продукции, у стран есть желание увеличить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:40
2024-06-02T10:40
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Сенегал работают над расширением экспорта сенегальской продукции, у стран есть желание увеличить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. "Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы расширить экспорт сенегальской продукции. В первую очередь именно по фруктам и сухофруктам: манго, арахис, орехи кешью. Сейчас мы работаем с ассоциацией сельхозпроизводителей Сенегала, которая должна нам в ближайшее время предоставить те объемы, которые она могла бы направлять в Россию", - сказал Кураков. Посол РФ добавил, что у стран есть взаимный интерес к увеличению товарооборота. По его словам, Москва и Дакар сейчас работают над тем, чтобы решить ряд проблем, которые в первую очередь связаны с транспортом и с финансированием. Дипломат подчеркнул, что Сенегал заинтересован в поставках российских удобрений и зерна.
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сенегал, россия, в мире
Сенегал, Россия, В мире
Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции

Кураков: Москва и Дакар работают над расширением экспорта сенегальской продукции

© AP Photo / Sylvain CherkaouiСенегал
Сенегал - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Sylvain Cherkaoui
Сенегал. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия и Сенегал работают над расширением экспорта сенегальской продукции, у стран есть желание увеличить товарооборот, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.
«
"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы расширить экспорт сенегальской продукции. В первую очередь именно по фруктам и сухофруктам: манго, арахис, орехи кешью. Сейчас мы работаем с ассоциацией сельхозпроизводителей Сенегала, которая должна нам в ближайшее время предоставить те объемы, которые она могла бы направлять в Россию", - сказал Кураков.
Посол РФ добавил, что у стран есть взаимный интерес к увеличению товарооборота. По его словам, Москва и Дакар сейчас работают над тем, чтобы решить ряд проблем, которые в первую очередь связаны с транспортом и с финансированием.
Дипломат подчеркнул, что Сенегал заинтересован в поставках российских удобрений и зерна.
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