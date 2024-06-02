https://ria.ru/20240602/efimov-1949789923.html

Ефимов: участок бывшей промзоны "Огородный проезд" реорганизуют по КРТ

Ефимов: участок бывшей промзоны "Огородный проезд" реорганизуют по КРТ - РИА Новости, 02.06.2024

Ефимов: участок бывшей промзоны "Огородный проезд" реорганизуют по КРТ

В Бутырском районе Москвы построят новый жилой комплекс на месте бывшей промзоны "Огородный проезд" – участок площадью порядка 14 гектаров реорганизуют в рамках РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:08

2024-06-02T12:08

2024-06-02T12:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

жилье

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Бутырском районе Москвы построят новый жилой комплекс на месте бывшей промзоны "Огородный проезд" – участок площадью порядка 14 гектаров реорганизуют в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По проекту на северо-востоке столицы появится современный жилой квартал, где построят свыше 508 тысяч квадратных метров различной недвижимости, включая социальные и общественно-деловые объекты. В результате в Бутырском районе создадут рабочие места более чем для 1,6 тысячи горожан", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По его словам, инвестиции в развитие площадки составят более 142 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 932 миллиона рублей.В пресс-релизе уточняется, что сейчас участок занимают автомойка и устаревшие офисно-складские комплексы.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участке планируют построить порядка 482 тысяч квадратных метров современного жилья, а также более 26 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, в том числе здание образовательного комплекса, включающего школу для 650 учащихся и детский сад для 300 воспитанников.В Москве в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

https://ria.ru/20240306/efimov-1931262213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, жилье, градостроительный комплекс москвы