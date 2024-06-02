https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html
В ДТП в Нальчике погибли два ребенка
В ДТП в Нальчике погибли два ребенка - РИА Новости, 02.06.2024
В ДТП в Нальчике погибли два ребенка
Три человека, включая двоих детей, погибли, еще трое попали в больницу в результате ДТП в Нальчике, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T22:07
2024-06-02T22:07
2024-06-02T22:58
происшествия
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НАЛЬЧИК, 2 июн - РИА Новости. Три человека, включая двоих детей, погибли, еще трое попали в больницу в результате ДТП в Нальчике, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии."Второго июня между 19.00 и 19.30 мск на улице Канукоева в Нальчике произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате погибло три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Помимо этого пострадало три человека, которые были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики взят на контроль", - отмечает ведомство.Региональное МВД сообщило, что по предварительным данным виновником ДТП стал 30-летний водитель иномарки, который допустил наезд на троих пешеходов – мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу."Продолжив движение, водитель иномарки допустил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2107 под управлением 35-летнего местного жителя. В результате три пешехода, среди которых двое детей, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки доставлены в лечебное учреждение", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, нальчик, россия
Происшествия, Нальчик, Россия
В ДТП в Нальчике погибли два ребенка
Прокуратура: в Нальчике в ДТП погибли три человека, включая двух детей
НАЛЬЧИК, 2 июн - РИА Новости.
Три человека, включая двоих детей, погибли, еще трое попали в больницу в результате ДТП в Нальчике, сообщила прокуратура
Кабардино-Балкарии.
"Второго июня между 19.00 и 19.30 мск на улице Канукоева в Нальчике произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате погибло три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Помимо этого пострадало три человека, которые были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ
"Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики взят на контроль", - отмечает ведомство.
Региональное МВД сообщило, что по предварительным данным виновником ДТП стал 30-летний водитель иномарки, который допустил наезд на троих пешеходов – мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Продолжив движение, водитель иномарки допустил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2107 под управлением 35-летнего местного жителя. В результате три пешехода, среди которых двое детей, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки доставлены в лечебное учреждение", - добавили в МВД.