https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html

В ДТП в Нальчике погибли два ребенка

В ДТП в Нальчике погибли два ребенка - РИА Новости, 02.06.2024

В ДТП в Нальчике погибли два ребенка

Три человека, включая двоих детей, погибли, еще трое попали в больницу в результате ДТП в Нальчике, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T22:07

2024-06-02T22:07

2024-06-02T22:58

происшествия

нальчик

россия

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НАЛЬЧИК, 2 июн - РИА Новости. Три человека, включая двоих детей, погибли, еще трое попали в больницу в результате ДТП в Нальчике, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии."Второго июня между 19.00 и 19.30 мск на улице Канукоева в Нальчике произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате погибло три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Помимо этого пострадало три человека, которые были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики взят на контроль", - отмечает ведомство.Региональное МВД сообщило, что по предварительным данным виновником ДТП стал 30-летний водитель иномарки, который допустил наезд на троих пешеходов – мужчину и двоих детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу."Продолжив движение, водитель иномарки допустил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2107 под управлением 35-летнего местного жителя. В результате три пешехода, среди которых двое детей, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель "семерки", а также женщина-пассажир иномарки доставлены в лечебное учреждение", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

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происшествия, нальчик, россия