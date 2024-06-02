https://ria.ru/20240602/donetsk-1950023731.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 02.06.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в воскресенье днём сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщает в Telegram-канале РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T16:04

2024-06-02T16:04

2024-06-02T16:04

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 2 июня – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днём сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, в 13.30 по Кировскому району Донецка было выпущено два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Также, украинские войска в 13.30 обстреляли Горловку, выпустив по ней три снаряда "натовского" калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия