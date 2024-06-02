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Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 02.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 02.06.2024 (обновлено: 10:21 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/donbass-1949978287.html
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 02.06.2024
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
Украинские войска утром в воскресенье выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:20
2024-06-02T10:21
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Макеевка: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела на данный момент не сообщается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки украинского боеприпаса в Донбассе
Осколки украинского боеприпаса в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки украинского боеприпаса в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Макеевка: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела на данный момент не сообщается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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