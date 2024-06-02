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Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 02.06.2024
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
Украинские войска утром в воскресенье выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T10:20
2024-06-02T10:20
2024-06-02T10:21
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Макеевка: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела на данный момент не сообщается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке