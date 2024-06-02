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Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 02.06.2024

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО по Макеевке

Украинские войска утром в воскресенье выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T10:20

2024-06-02T10:20

2024-06-02T10:21

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье выпустили ракету из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Макеевка: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях обстрела на данный момент не сообщается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия