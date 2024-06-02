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Украинские СМИ сообщили о диверсии в Одесской области - РИА Новости, 02.06.2024
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12:19 02.06.2024 (обновлено: 14:01 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/diversiya-1949991917.html
Украинские СМИ сообщили о диверсии в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о диверсии в Одесской области - РИА Новости, 02.06.2024
Украинские СМИ сообщили о диверсии в Одесской области
На железной дороге в Одесской области произошла очередная диверсия, пишет в Telegram украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:19
2024-06-02T14:01
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николаевская область
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На железной дороге в Одесской области произошла очередная диверсия, пишет в Telegram украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов", — говорится в публикации. По информации издания, инцидент произошел 31 мая. Утверждается, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия". Причастных пока не установили.Как сообщали местные СМИ, в последнее время на украинских железных дорогах участились поджоги релейных шкафов. Такие инциденты уже происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.
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в мире, одесская область, николаевская область, одесса, служба безопасности украины, украина
В мире, Одесская область, Николаевская область, Одесса, Служба безопасности Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о диверсии в Одесской области

"Страна": в Одесской области произошла очередная диверсия на железной дороге

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На железной дороге в Одесской области произошла очередная диверсия, пишет в Telegram украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов", — говорится в публикации.
По информации издания, инцидент произошел 31 мая. Утверждается, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия". Причастных пока не установили.
Как сообщали местные СМИ, в последнее время на украинских железных дорогах участились поджоги релейных шкафов. Такие инциденты уже происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.
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В миреОдесская областьНиколаевская областьОдессаСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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