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Украинские СМИ сообщили о диверсии в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о диверсии в Одесской области - РИА Новости, 02.06.2024

Украинские СМИ сообщили о диверсии в Одесской области

На железной дороге в Одесской области произошла очередная диверсия, пишет в Telegram украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T12:19

2024-06-02T12:19

2024-06-02T14:01

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На железной дороге в Одесской области произошла очередная диверсия, пишет в Telegram украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов", — говорится в публикации. По информации издания, инцидент произошел 31 мая. Утверждается, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "Диверсия". Причастных пока не установили.Как сообщали местные СМИ, в последнее время на украинских железных дорогах участились поджоги релейных шкафов. Такие инциденты уже происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1928317742.html

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