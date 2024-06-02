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ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 02.06.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Система ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:06
2024-06-02T17:06
2024-06-02T17:33
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безопасность
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Система ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Налеты украинских беспилотников на Белгородскую область продолжаются в течение всего дня. Начиная с ночи силы ПВО уничтожили не менее семи доронв.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать гражданские и инфраструктурные объекты в приграничных и центральных регионах страны. Как заявил президент Владимир Путин, из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью