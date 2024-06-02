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Канада присоединится к инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 02.06.2024
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05:59 02.06.2024
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Канада присоединится к инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе
Канада присоединится к инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 02.06.2024
Канада присоединится к инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе
Канада присоединится к инициативе США по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны Билл Блэр. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T05:59
2024-06-02T05:59
в мире
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ДЖАКАРТА, 2 июн - РИА Новости. Канада присоединится к инициативе США по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны Билл Блэр. "Я крайне рад подтвердить, что Канада присоединится к новой инициативе по устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе, которая была ранее объявлена на этом форуме министром обороны (США - ред.) Ллойдом Остином", - заявил Блэр на региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вел Международный институт стратегических исследований (IISS). Министр также поблагодарил Остина за "несравненное лидерство" во всех уголках мира. "Эта инициатива усилит нашу коллективную безопасность и станет гарантом того, что Канада, США и все наши партнеры могу поддерживать инновации и снижать барьеры в общении и коллаборации", - добавил Блэр. Ранее Пентагон опубликовал "Заявление о принципах сотрудничества в области оборонно-промышленной базы Индо-Тихоокеанского региона". В заявлении говорилось, что США и страны-партнеры будут работать вместе над расширением потенциала промышленной базы, продвижением оборонных инноваций и облегчением сотрудничества, в том числе посредством обмена информацией.
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в мире, сша, канада, сингапур, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Канада, Сингапур, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Канада присоединится к инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе

Блэр: Канада присоединится к инициативе США по оборонному сотрудничеству

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 2 июн - РИА Новости. Канада присоединится к инициативе США по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны Билл Блэр.
"Я крайне рад подтвердить, что Канада присоединится к новой инициативе по устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе, которая была ранее объявлена на этом форуме министром обороны (США - ред.) Ллойдом Остином", - заявил Блэр на региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Трансляцию вел Международный институт стратегических исследований (IISS).
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Министр также поблагодарил Остина за "несравненное лидерство" во всех уголках мира.
"Эта инициатива усилит нашу коллективную безопасность и станет гарантом того, что Канада, США и все наши партнеры могу поддерживать инновации и снижать барьеры в общении и коллаборации", - добавил Блэр.
Ранее Пентагон опубликовал "Заявление о принципах сотрудничества в области оборонно-промышленной базы Индо-Тихоокеанского региона". В заявлении говорилось, что США и страны-партнеры будут работать вместе над расширением потенциала промышленной базы, продвижением оборонных инноваций и облегчением сотрудничества, в том числе посредством обмена информацией.
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В миреСШАКанадаСингапурЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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