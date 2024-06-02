Рейтинг@Mail.ru
Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/biznes-1949982535.html
Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах
Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах - РИА Новости, 02.06.2024
Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах
Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:01
2024-06-02T11:01
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
донецкая народная республика
запорожская область
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_1ba4cb7692ba1a86570a18423a7435c6.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте правительства. "В 2024 году на программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование выделили из резервного фонда правительства в рамках реализации федерального проекта "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства". Также на сайте подчеркивается, что претендовать на гранты могут предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги. Размер гранта для конкретной компании будет определять специальная конкурсная комиссия. Максимальная сумма гранта может составлять до 300 тысяч рублей. Предприниматели смогут использовать средства грантов для аренды и ремонта нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также для приобретения сырья и расходных материалов для производства продукции. Помимо этого, сообщается, что подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах. "Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трёх лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", - добавили на сайте правительства РФ.
https://ria.ru/20240412/dnr-1939679102.html
https://ria.ru/20240520/kabmin-1947126968.html
https://ria.ru/20240302/granty-1930665633.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5e751b6cfecbbdd46e6e77d3ea50fc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, донецкая народная республика, запорожская область, правительство рф
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Правительство РФ
Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах

На поддержку малого и среднего бизнеса в новых регионах направят 300 млн рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте правительства.
"В 2024 году на программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Центр поддержки экспорта открылся в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Центр поддержки экспорта открылся в ДНР
12 апреля, 18:03
Отмечается, что финансирование выделили из резервного фонда правительства в рамках реализации федерального проекта "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства".
Также на сайте подчеркивается, что претендовать на гранты могут предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги.
Размер гранта для конкретной компании будет определять специальная конкурсная комиссия. Максимальная сумма гранта может составлять до 300 тысяч рублей.
Предприниматели смогут использовать средства грантов для аренды и ремонта нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также для приобретения сырья и расходных материалов для производства продукции.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Правительство выделит 3,75 млрд рублей новым регионам на поддержку бизнеса
20 мая, 10:47
Помимо этого, сообщается, что подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах.
"Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трёх лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", - добавили на сайте правительства РФ.
Здание Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Правительство утвердило размер грантов для творческих коллективов ДНР и ЛНР
2 марта, 11:36
 
ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьМихаил МишустинДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала