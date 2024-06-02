https://ria.ru/20240602/biznes-1949982535.html
Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах
Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах - РИА Новости, 02.06.2024
Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах
Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:01
2024-06-02T11:01
2024-06-02T11:01
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
донецкая народная республика
запорожская область
правительство рф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте правительства. "В 2024 году на программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование выделили из резервного фонда правительства в рамках реализации федерального проекта "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства". Также на сайте подчеркивается, что претендовать на гранты могут предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги. Размер гранта для конкретной компании будет определять специальная конкурсная комиссия. Максимальная сумма гранта может составлять до 300 тысяч рублей. Предприниматели смогут использовать средства грантов для аренды и ремонта нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также для приобретения сырья и расходных материалов для производства продукции. Помимо этого, сообщается, что подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах. "Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трёх лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", - добавили на сайте правительства РФ.
https://ria.ru/20240412/dnr-1939679102.html
https://ria.ru/20240520/kabmin-1947126968.html
https://ria.ru/20240302/granty-1930665633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, донецкая народная республика, запорожская область, правительство рф
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Правительство РФ
Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах
На поддержку малого и среднего бизнеса в новых регионах направят 300 млн рублей
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте
правительства.
"В 2024 году на программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансирование выделили из резервного фонда правительства в рамках реализации федерального проекта "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства".
Также на сайте подчеркивается, что претендовать на гранты могут предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги.
Размер гранта для конкретной компании будет определять специальная конкурсная комиссия. Максимальная сумма гранта может составлять до 300 тысяч рублей.
Предприниматели смогут использовать средства грантов для аренды и ремонта нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также для приобретения сырья и расходных материалов для производства продукции.
Помимо этого, сообщается, что подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах.
"Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трёх лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", - добавили на сайте правительства РФ.