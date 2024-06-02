https://ria.ru/20240602/biznes-1949982535.html

Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах

Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах - РИА Новости, 02.06.2024

Правительство профинансирует поддержку малого бизнеса в новых регионах

Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:01

2024-06-02T11:01

2024-06-02T11:01

экономика

россия

луганская народная республика

херсонская область

михаил мишустин

донецкая народная республика

запорожская область

правительство рф

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте правительства. "В 2024 году на программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование выделили из резервного фонда правительства в рамках реализации федерального проекта "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства". Также на сайте подчеркивается, что претендовать на гранты могут предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги. Размер гранта для конкретной компании будет определять специальная конкурсная комиссия. Максимальная сумма гранта может составлять до 300 тысяч рублей. Предприниматели смогут использовать средства грантов для аренды и ремонта нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также для приобретения сырья и расходных материалов для производства продукции. Помимо этого, сообщается, что подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах. "Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трёх лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", - добавили на сайте правительства РФ.

https://ria.ru/20240412/dnr-1939679102.html

https://ria.ru/20240520/kabmin-1947126968.html

https://ria.ru/20240302/granty-1930665633.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин, донецкая народная республика, запорожская область, правительство рф