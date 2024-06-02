https://ria.ru/20240602/bespilotniki-1949974279.html

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 02.06.2024

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T09:42

2024-06-02T09:42

2024-06-02T09:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго июня с 08.00 до 08.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)