https://ria.ru/20240602/bespilotnik-1950020410.html

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 02.06.2024

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:36

2024-06-02T15:36

2024-06-02T15:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго июня около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949831075.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)