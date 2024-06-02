https://ria.ru/20240602/bespilotnik-1950020410.html
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 02.06.2024
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:36
2024-06-02T15:36
2024-06-02T15:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Второго июня около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949831075.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью