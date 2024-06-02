https://ria.ru/20240602/belye-1949718147.html

"Где лежат белые камни". Что скрывает подмосковный Стоунхендж

"Где лежат белые камни". Что скрывает подмосковный Стоунхендж - РИА Новости, 02.06.2024

"Где лежат белые камни". Что скрывает подмосковный Стоунхендж

Поселение Радонеж посещают не только православные, которые хотят помолиться преподобному Сергию. Ежегодно сюда стекаются любители мистики и охотники за... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T08:00

2024-06-02T08:00

2024-06-02T08:01

религия

восточная европа

московская область (подмосковье)

сергий радонежский

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Поселение Радонеж посещают не только православные, которые хотят помолиться преподобному Сергию. Ежегодно сюда стекаются любители мистики и охотники за аномалиями. Дело в том, что в этих краях есть языческое святилище, где, по легенде, проводили кровавые ритуалы и хранили несметные сокровища.Даже не удивилисьВ середине 1960-х в Подмосковье вовсю обсуждали леденящую душу историю. Молодая пара поздно вечером возвращалась из Радонежа в соседнее село Воздвиженское. До него рукой подать, но экстремалы шли по безлюдной лесной тропинке."Вдруг я услышала голоса, лай собак, смех, стук ведер и другие звуки очень близко от нас, — вспоминала спустя годы очевидица. — В такой шум окунаешься, если находишься днем посреди деревни. Но здесь не было никакого жилья".Испугался и попутчик. Идти дальше было невозможно. Недолго думая, заплутавшие повернули назад. Вернувшись на следующий день домой, девушка рассказала обо всем родителям. А те ничуть не удивились: старожилы давно знают, что в чащобе между Радонежем и Воздвиженским есть "заколдованное место".Одни говорили про языческое капище: на алтаре — большой каменной полусфере — приносили в жертву могущественным богам юных дев. Другие — про древний могильник на том месте.Но где конкретно находилось святилище, сельчане не знали. Лишь повторяли старое поверье: в глухом лесу сокрыто нечто очень ценное.Точный планПоиски заповедного места начались еще в XIX веке. В 1818-м вышла книга польского фольклориста Зориана Ходаковского "О славянщине до христианства". В ней ученый касается и "радонежского вопроса"."В Дмитровском уезде, — писал он, — бывши в селе Городок, которое прежде называлось Радонежью, узнал я весьма редкое название. <…> Несколько старожилов <…> рассказали про все урочища вокруг себя. Не доставало только одного, которое имело бы в начале или в конце слог "бог". Долго собеседники мои не могли вспомнить. Напоследок один из них сказал: "Есть название, похожее на "бог", оно смежно с нами и не дальше одной версты".Спустя сорок лет в эти края приехал известный русский этнограф и исследователь жизни святого Сергия Радонежского Иван Снегирев. И в записках оставил примерно такие же истории: дескать, в двух верстах от Воздвиженского есть в лесу бугор, называемый Белые Боги."По свидетельству тамошних старожилов, — рассказывал автор, — там в овраге лежали какие-то камни, недавно снятые для искания под ними клада. А старое предание говорит, будто преподобный Сергий там водрузил каменный крест на месте каких-то истуканов, коим поклонялись окрестные жители".Более того, и Ходаковский, и Снегирев лично побывали в урочище. А лидер славянофилов — писатель и публицист Константин Аксаков — даже оставил пошаговый план, как туда добраться.С Троицкой дороги съехать к деревне Могилки, от нее — в перелесок и затем в поле, далее — по отлогому скату до овражка, где течет ручей Оржавец.И вскоре в сельскую тишь хлынули охотники за сокровищами. Все хотели найти описанное урочище и спрятанные там богатства языческих жрецов. Ими, по легенде, был украшен главный идол капища. Московские газеты то и дело сообщали новости с места поисков.Сколько деревень — столько и мненийПрофессиональные ученые появились здесь в начале XX столетия — и обнаружили лишь несколько захоронений. Однако копали исключительно в полях, в лесную чащу не заходили. А сельчане приговаривали: все потому, что непрошеных гостей напугали древние духи.Попытку повторили уже в советское время. В 1981-м будущий сотрудник Института археологии РАН Сергей Чернов детально обследовал предполагаемую территорию святилища. Задача не из легких: деревни Могилки давно уже не было, а Оржавец пересох.Обнаруженные в небольшом раскопе остатки курганной утвари (датировкой не позднее XIII века) стали косвенной подсказкой. Еще одну дал пейзаж. Около овражка, где некогда бежал ручей, раскинулась дубрава. А там множество родников."Поэтому можно предположить, что в выборе данного места сказался славянский обычай почитать старые дубы, близ которых вытекают ключи", — заключил Чернов.Позже местность исследовали с помощью аэрофотосъемки. И разглядели планировку, похожую на знаменитый Стоунхендж.Вот только вопрос, кому было посвящено предполагаемое капище. Дуб чаще всего ассоциировался с Перуном. Но название урочища скорее указывает на Белобога — покровителя счастья и удачи.Сведения о нем, в отличие от других божеств, весьма скудные. Встречаются в основном у западных славян и в крайне поздних источниках XVI века. Поэтому среди специалистов до сих пор бытует версия, что Белобог — продукт "кабинетной мифологии". С другой стороны, топонимы с корнем "белбог" можно найти по всей Восточной Европе.На сегодняшний день археологи не обнаружили в урочище каких-либо свидетельств почитания того или иного божества. Полномасштабные раскопки с 1980-х так и не проводили. Есть только предположения, как выглядело капище и кому здесь поклонялись.Любители мистики между тем не унимаются. Ежегодно вносят коррективы: мол, искали не в том месте. Одна из свежих "теорий" — начать следует с радонежского Преображенского храма. Ведь название городка происходит от имени языческого бога Радегаста (он же Белобог). А строить церкви на месте языческих святилищ — давняя традиция на Руси."Знатокам", правда, легко возразить. Историю про "голоса в лесу" можно услышать в любом селе или деревне близ Радонежа. И каждый рассказчик уверен, что легендарное "место силы" и потаенный клад где-то поблизости.

https://ria.ru/20240528/rossiya-1948749084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

восточная европа, московская область (подмосковье), сергий радонежский, аналитика - религия и мировоззрение