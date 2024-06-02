https://ria.ru/20240602/bayden-1949986786.html
Зеленский все еще надеется, что Байден поучаствует в саммите в Швейцарии
Зеленский все еще надеется, что Байден поучаствует в саммите в Швейцарии - РИА Новости, 02.06.2024
Зеленский все еще надеется, что Байден поучаствует в саммите в Швейцарии
Владимир Зеленский все еще надеется, что президент США Джо Байден примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, которую в РФ называли "пустой схоластикой"... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T11:44
2024-06-02T11:44
2024-06-02T11:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский все еще надеется, что президент США Джо Байден примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, которую в РФ называли "пустой схоластикой" без перспектив получить результат. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, РФ в ней участвовать не будет. Агентство Блумберг ранее сообщало, что Байден, скорее всего, не приедет на саммит. "США подтвердили свое участие в саммите на высоком уровне, но пока что нет конкретного подтверждения на уровне президента. В любом случае, у нас есть шанс, что президент будет. Что касается Китая, они не подтвердили своего присутствия ни на каком уровне", - сказал Зеленский журналистам на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, отметив, что Киев без позитива воспринял сигнал Китая об отказе участвовать в саммите. Видео выступления транслировалось в YouTube. Зеленский заявил, что в рамках визита в Сингапур не встречался с представителями Китая, и еще раз посетовал на то, что между странами нет взаимодействия, "мощных контактов нет, потому что этого не хочет Китай", утверждает он. Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявлял ранее МИД КНР. Как утверждает Зеленский, Украина не ждет оборонной поддержки от Китая. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, джо байден, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Швейцария
Зеленский все еще надеется, что Байден поучаствует в саммите в Швейцарии
Зеленский надеется, что Байден примет участие в саммите по Украине в Швейцарии
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский все еще надеется, что президент США Джо Байден примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, которую в РФ называли "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, РФ в ней участвовать не будет. Агентство Блумберг ранее сообщало, что Байден, скорее всего, не приедет на саммит.
"США подтвердили свое участие в саммите на высоком уровне, но пока что нет конкретного подтверждения на уровне президента. В любом случае, у нас есть шанс, что президент будет. Что касается Китая, они не подтвердили своего присутствия ни на каком уровне", - сказал Зеленский журналистам на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, отметив, что Киев без позитива воспринял сигнал Китая об отказе участвовать в саммите. Видео выступления транслировалось в YouTube.
Зеленский заявил, что в рамках визита в Сингапур не встречался с представителями Китая, и еще раз посетовал на то, что между странами нет взаимодействия, "мощных контактов нет, потому что этого не хочет Китай", утверждает он.
Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявлял ранее МИД КНР.
Как утверждает Зеленский, Украина не ждет оборонной поддержки от Китая.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов
ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ
приглашения для участия в саммите по Украине
, Москва
не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.