https://ria.ru/20240602/bayden-1949986786.html

Зеленский все еще надеется, что Байден поучаствует в саммите в Швейцарии

Зеленский все еще надеется, что Байден поучаствует в саммите в Швейцарии - РИА Новости, 02.06.2024

Зеленский все еще надеется, что Байден поучаствует в саммите в Швейцарии

Владимир Зеленский все еще надеется, что президент США Джо Байден примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, которую в РФ называли "пустой схоластикой"... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:44

2024-06-02T11:44

2024-06-02T11:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

джо байден

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942125495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aec17377231129ddb28756d4208432f.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский все еще надеется, что президент США Джо Байден примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, которую в РФ называли "пустой схоластикой" без перспектив получить результат. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, РФ в ней участвовать не будет. Агентство Блумберг ранее сообщало, что Байден, скорее всего, не приедет на саммит. "США подтвердили свое участие в саммите на высоком уровне, но пока что нет конкретного подтверждения на уровне президента. В любом случае, у нас есть шанс, что президент будет. Что касается Китая, они не подтвердили своего присутствия ни на каком уровне", - сказал Зеленский журналистам на полях конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, отметив, что Киев без позитива воспринял сигнал Китая об отказе участвовать в саммите. Видео выступления транслировалось в YouTube. Зеленский заявил, что в рамках визита в Сингапур не встречался с представителями Китая, и еще раз посетовал на то, что между странами нет взаимодействия, "мощных контактов нет, потому что этого не хочет Китай", утверждает он. Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, заявлял ранее МИД КНР. Как утверждает Зеленский, Украина не ждет оборонной поддержки от Китая. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, джо байден, швейцария