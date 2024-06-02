https://ria.ru/20240602/atr-1949961371.html

В Китае пообещали не допустить новой холодной войны в АТР

В Китае пообещали не допустить новой холодной войны в АТР - РИА Новости, 02.06.2024

В Китае пообещали не допустить новой холодной войны в АТР

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не позволят гегемонизму нанести вред региону и не допустят проникновения в регион новой холодной войны, заявил... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T06:56

2024-06-02T06:56

2024-06-02T06:56

в мире

китай

атр

сингапур

дун цзюнь

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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не позволят гегемонизму нанести вред региону и не допустят проникновения в регион новой холодной войны, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь, выступая с речью на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. "Мы не позволим гегемонизму и политике грубой силы нанести вред Азиатско-Тихоокеанскому региону, мы не позволим геополитическим конфликтам, холодным и горячим войнам проникнуть в регион, и мы не позволим какой-либо стране или силе развязать здесь войну или хаос", - сказал Дун Цзюнь, чьи слова цитирует Центральное телевидение Китая. Он добавил, что Китай поддерживает стратегическую независимость стран региона и самостоятельное решение вопросов безопасности странами региона.

https://ria.ru/20240531/oruzhie-1949758291.html

китай

атр

сингапур

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в мире, китай, атр, сингапур, дун цзюнь