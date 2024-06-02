https://ria.ru/20240602/ataka-1949992757.html
Мужчина пострадал при атаке дрона на Белгородскую область
Мужчина пострадал при атаке дрона на Белгородскую область - РИА Новости, 02.06.2024
Мужчина пострадал при атаке дрона на Белгородскую область
Мужчина получил осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Головчино Грайворонского округа, медики оценивают его состояние как средней степени... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T12:29
2024-06-02T12:29
2024-06-02T12:40
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Головчино Грайворонского округа, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор информировал, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атакам украинских дронов-камикадзе."В селе Головчино дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель - у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой верхней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В магазине выбиты окна, повреждены фасад и входная группа", - написал Гладков.Глава области добавил, что в результате атаки двух дронов-камикадзе в городе Грайворон загорелась сухая трава. Участники территориальной самообороны совместно с жителями оперативно потушили очаг возгорания. При атаке третьего дрона на территории предприятия повреждены три автомобиля.⠀Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, происшествия, белгород, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Грайворон, Вячеслав Гладков
Мужчина пострадал при атаке дрона на Белгородскую область
Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона в белгородском селе Головчино
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости.
Мужчина получил осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Головчино Грайворонского округа, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Губернатор информировал, что сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атакам украинских дронов-камикадзе.
"В селе Головчино дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель - у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой верхней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В магазине выбиты окна, повреждены фасад и входная группа", - написал Гладков.
Глава области добавил, что в результате атаки двух дронов-камикадзе в городе Грайворон загорелась сухая трава. Участники территориальной самообороны совместно с жителями оперативно потушили очаг возгорания. При атаке третьего дрона на территории предприятия повреждены три автомобиля.⠀
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.