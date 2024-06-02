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Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте - РИА Новости, 02.06.2024
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте
Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С"... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:08
2024-06-02T07:08
2024-06-02T09:28
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн — РИА Новости. Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили минометный расчет ВСУ, не дававший пехоте продвигаться на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным Буран. "Цели бывают совсем разные: начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями, только что работали по цели миномет, поразили с двух выстрелов. Первый был пристрелочный, второй — точно в цель", — рассказал он. По словам Бурана, миномет мешал пехоте продвигаться дальше. Собеседник агентства отметил, что расчет его гаубицы довольно опытный, на их счету такие цели, как пехота, артиллерийские орудия, техника и позиции ВСУ. По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 60-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 12-й бригаде спецназа ("Азов"*), а также отбила контратаку 63-й механизированной бригады. В этих боях противник потерял около 450 человек убитыми и ранеными, танк, две БМП, девять автомобилей, две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".* Запрещенная в России террористическая организация.
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Уничтожение миномета ВСУ под Купянском
Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили минометный расчет ВСУ, не дававший пехоте продвигаться на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным Буран.
2024-06-02T07:08
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Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн — РИА Новости. Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили минометный расчет ВСУ, не дававший пехоте продвигаться на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным Буран.
"Цели бывают совсем разные: начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями, только что работали по цели миномет, поразили с двух выстрелов. Первый был пристрелочный, второй — точно в цель", — рассказал он.
По словам Бурана, миномет мешал пехоте продвигаться дальше.
Собеседник агентства отметил, что расчет его гаубицы довольно опытный, на их счету такие цели, как пехота, артиллерийские орудия, техника и позиции ВСУ.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 60-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 12-й бригаде спецназа ("Азов"*), а также отбила контратаку 63-й механизированной бригады. В этих боях противник потерял около 450 человек убитыми и ранеными, танк, две БМП, девять автомобилей, две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".
* Запрещенная в России террористическая организация.