https://ria.ru/20240602/artilleriya-1949962727.html

Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте

Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте - РИА Новости, 02.06.2024

Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте

Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С"... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T07:08

2024-06-02T07:08

2024-06-02T09:28

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949969240_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0ce263d69788814de676bc1979df554.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн — РИА Новости. Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили минометный расчет ВСУ, не дававший пехоте продвигаться на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным Буран. "Цели бывают совсем разные: начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями, только что работали по цели миномет, поразили с двух выстрелов. Первый был пристрелочный, второй — точно в цель", — рассказал он. По словам Бурана, миномет мешал пехоте продвигаться дальше. Собеседник агентства отметил, что расчет его гаубицы довольно опытный, на их счету такие цели, как пехота, артиллерийские орудия, техника и позиции ВСУ. По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 60-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 12-й бригаде спецназа ("Азов"*), а также отбила контратаку 63-й механизированной бригады. В этих боях противник потерял около 450 человек убитыми и ранеными, танк, две БМП, девять автомобилей, две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240601/kharkov-1949914921.html

https://ria.ru/20240602/otvet-1949954380.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение миномета ВСУ под Купянском Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили минометный расчет ВСУ, не дававший пехоте продвигаться на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным Буран. 2024-06-02T07:08 true PT2M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность