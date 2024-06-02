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Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте - РИА Новости, 02.06.2024
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07:08 02.06.2024 (обновлено: 09:28 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/artilleriya-1949962727.html
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте - РИА Новости, 02.06.2024
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте
Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С"... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T07:08
2024-06-02T09:28
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн — РИА Новости. Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили минометный расчет ВСУ, не дававший пехоте продвигаться на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным Буран. "Цели бывают совсем разные: начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями, только что работали по цели миномет, поразили с двух выстрелов. Первый был пристрелочный, второй — точно в цель", — рассказал он. По словам Бурана, миномет мешал пехоте продвигаться дальше. Собеседник агентства отметил, что расчет его гаубицы довольно опытный, на их счету такие цели, как пехота, артиллерийские орудия, техника и позиции ВСУ. По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 60-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 12-й бригаде спецназа ("Азов"*), а также отбила контратаку 63-й механизированной бригады. В этих боях противник потерял около 450 человек убитыми и ранеными, танк, две БМП, девять автомобилей, две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240601/kharkov-1949914921.html
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Уничтожение миномета ВСУ под Купянском
Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили минометный расчет ВСУ, не дававший пехоте продвигаться на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным Буран.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ, мешавший продвигаться пехоте

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 июн — РИА Новости. Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" со второго выстрела самоходной гаубицы "Мста-С" уничтожили минометный расчет ВСУ, не дававший пехоте продвигаться на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным Буран.
"Цели бывают совсем разные: начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями — орудиями, только что работали по цели миномет, поразили с двух выстрелов. Первый был пристрелочный, второй — точно в цель", — рассказал он.
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По словам Бурана, миномет мешал пехоте продвигаться дальше.
Собеседник агентства отметил, что расчет его гаубицы довольно опытный, на их счету такие цели, как пехота, артиллерийские орудия, техника и позиции ВСУ.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 60-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 12-й бригаде спецназа ("Азов"*), а также отбила контратаку 63-й механизированной бригады. В этих боях противник потерял около 450 человек убитыми и ранеными, танк, две БМП, девять автомобилей, две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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