https://ria.ru/20240602/alabina-1949983792.html

Умерла актриса Инна Алабина

Умерла актриса Инна Алабина - РИА Новости, 02.06.2024

Умерла актриса Инна Алабина

Заслуженная артистка России Инна Алабина умерла на 85-м году жизни, сообщил Театр имени Евгения Вахтангова. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T11:09

2024-06-02T11:09

2024-06-02T15:38

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России Инна Алабина умерла на 85-м году жизни, сообщил Театр имени Евгения Вахтангова. "Не стало заслуженной артистки России, человека, посвятившего всю свою жизнь Вахтанговской сцене, — Инны Ильиничны Алабиной", — говорится в публикации. Информация о дате и времени прощания появится позже, добавили в театре. Коллеги отметили неповторимую индивидуальность Алабиной."Сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора стали определяющими для многих образов, созданных актрисой", — подчеркивается в сообщении. Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. В 1966 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего ее приняли в Театр Вахтангова. Она играла в спектаклях "Приключения Гекльберри Финна", "Конармия", "Планета надежды", "Золушка", "Принцесса Турандот" и многих других.

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россия, москва, евгений вахтангов, новости культуры