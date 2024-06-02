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Аккаунт Трампа в TikTok набрал более миллиона подписчиков - РИА Новости, 02.06.2024
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17:03 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/akkaunt-1950029245.html
Аккаунт Трампа в TikTok набрал более миллиона подписчиков
Аккаунт Трампа в TikTok набрал более миллиона подписчиков - РИА Новости, 02.06.2024
Аккаунт Трампа в TikTok набрал более миллиона подписчиков
Верифицированный аккаунт экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа в соцсети TikTok набрал более 1 миллиона подписчиков менее чем за сутки. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:03
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верифицированный аккаунт экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа в соцсети TikTok набрал более 1 миллиона подписчиков менее чем за сутки. По состоянию на 16.42 мск на него подписаны уже около 1,2 миллиона человек. Пока в аккаунт выложен только один небольшой клип, выложенный ранним утром по московскому времени - в нем представлены кадры посещения Трампом последнего мероприятия Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Власти США еще при администрации Трампа выражали озабоченность ростом популярности соцсети TikTok в США. Они объясняли свои опасения тем, что личные данные американских пользователей попадают в распоряжение властей КНР. Компания многократно решительно отвергала подобные обвинения, заявляя о защите данных пользователей и том факте, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, tiktok, ufc
В мире, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, TikTok, UFC
Аккаунт Трампа в TikTok набрал более миллиона подписчиков

Аккаунт Трампа в TikTok набрал более миллиона подписчиков менее чем за сутки

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верифицированный аккаунт экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа в соцсети TikTok набрал более 1 миллиона подписчиков менее чем за сутки.
По состоянию на 16.42 мск на него подписаны уже около 1,2 миллиона человек. Пока в аккаунт выложен только один небольшой клип, выложенный ранним утром по московскому времени - в нем представлены кадры посещения Трампом последнего мероприятия Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Власти США еще при администрации Трампа выражали озабоченность ростом популярности соцсети TikTok в США. Они объясняли свои опасения тем, что личные данные американских пользователей попадают в распоряжение властей КНР. Компания многократно решительно отвергала подобные обвинения, заявляя о защите данных пользователей и том факте, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
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В миреСШАЛос-АнджелесДональд ТрампTikTokUFC
 
 
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