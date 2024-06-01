https://ria.ru/20240601/zhara-1949845770.html

Власти призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице

Власти призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице - РИА Новости, 01.06.2024

Власти призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей избегать длительного пребывания на улице из-за жары, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:50

2024-06-01T10:50

2024-06-01T10:59

общество

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей избегать длительного пребывания на улице из-за жары, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 28 - плюс 30 градусов. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240531/kupalnyy-sezon-1949663707.html

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2024

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общество, москва