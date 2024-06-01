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Власти призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице - РИА Новости, 01.06.2024
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10:50 01.06.2024 (обновлено: 10:59 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/zhara-1949845770.html
Власти призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице
Власти призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице - РИА Новости, 01.06.2024
Власти призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице
Комплекс городского хозяйства призвал москвичей избегать длительного пребывания на улице из-за жары, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:50
2024-06-01T10:59
общество
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей избегать длительного пребывания на улице из-за жары, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 28 - плюс 30 градусов. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении ведомства.
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общество, москва
Общество, Москва
Власти призвали москвичей избегать длительного пребывания на улице

Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль коммунальных служб поливает проезжую часть дороги на Зубовском бульваре в Москве
Автомобиль коммунальных служб поливает проезжую часть дороги на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Автомобиль коммунальных служб поливает проезжую часть дороги на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей избегать длительного пребывания на улице из-за жары, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 28 - плюс 30 градусов. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении ведомства.
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