https://ria.ru/20240601/zemletryaseniya-1949819554.html
На Курилах произошло два землетрясения
На Курилах произошло два землетрясения - РИА Новости, 01.06.2024
На Курилах произошло два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4,5 с интервалом в полчаса зафиксировали утром в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T04:12
2024-06-01T04:12
2024-06-01T04:12
итуруп
тихий океан
елена семенова
происшествия
россия
курильские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,5 с интервалом в полчаса зафиксировали утром в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 1 июня в 10.51 (02.51 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 104 километрах восточнее курильского острова Итуруп, очаг подземных толчков располагался на глубине 92 километра", - рассказала собеседница агентства. Второе землетрясение с эпицентром в 32 километрах юго-восточнее села Горное на Итурупе сейсмологи зарегистрировали через полчаса после первого. По словам Семеновой, колебания силой до 2 баллов могли ощутить жители Итурупа. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240527/kamchatka-1948526112.html
итуруп
тихий океан
россия
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итуруп, тихий океан, елена семенова, происшествия, россия, курильские острова
Итуруп, Тихий океан, Елена Семенова, Происшествия, Россия, Курильские острова
На Курилах произошло два землетрясения
У побережья южных Курил зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,5