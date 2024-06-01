https://ria.ru/20240601/zemletryaseniya-1949819554.html

На Курилах произошло два землетрясения

На Курилах произошло два землетрясения - РИА Новости, 01.06.2024

На Курилах произошло два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,5 с интервалом в полчаса зафиксировали утром в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T04:12

2024-06-01T04:12

2024-06-01T04:12

итуруп

тихий океан

елена семенова

происшествия

россия

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,5 с интервалом в полчаса зафиксировали утром в субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 1 июня в 10.51 (02.51 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 104 километрах восточнее курильского острова Итуруп, очаг подземных толчков располагался на глубине 92 километра", - рассказала собеседница агентства. Второе землетрясение с эпицентром в 32 километрах юго-восточнее села Горное на Итурупе сейсмологи зарегистрировали через полчаса после первого. По словам Семеновой, колебания силой до 2 баллов могли ощутить жители Итурупа. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240527/kamchatka-1948526112.html

итуруп

тихий океан

россия

курильские острова

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итуруп, тихий океан, елена семенова, происшествия, россия, курильские острова