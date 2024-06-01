https://ria.ru/20240601/zemletryasenie-1949887006.html
На севере Чили произошло землетрясение
На севере Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 01.06.2024
На севере Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:26
2024-06-01T15:26
2024-06-01T15:28
в мире
чили
тарапака
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. Подземные толчки зафиксированы в 06.53 по местному времени (13.53 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к юго-западу от шахты Коллауаси региона Тарапака. Очаг залегал на глубине 89 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Север Чили является сейсмологическим районом, землетрясения большой магнитуды там случаются довольно часто.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
чили
тарапака
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили, тарапака
На севере Чили произошло землетрясение
На севере Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте
.
Подземные толчки зафиксированы в 06.53 по местному времени (13.53 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к юго-западу от шахты Коллауаси региона Тарапака
. Очаг залегал на глубине 89 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Север Чили является сейсмологическим районом, землетрясения большой магнитуды там случаются довольно часто.