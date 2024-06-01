Рейтинг@Mail.ru
На севере Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 01.06.2024 (обновлено: 15:28 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/zemletryasenie-1949887006.html
На севере Чили произошло землетрясение
На севере Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 01.06.2024
На севере Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:26
2024-06-01T15:28
в мире
чили
тарапака
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. Подземные толчки зафиксированы в 06.53 по местному времени (13.53 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к юго-западу от шахты Коллауаси региона Тарапака. Очаг залегал на глубине 89 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Север Чили является сейсмологическим районом, землетрясения большой магнитуды там случаются довольно часто.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
чили
тарапака
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чили, тарапака
В мире, Чили, Тарапака
На севере Чили произошло землетрясение

На севере Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.
Подземные толчки зафиксированы в 06.53 по местному времени (13.53 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к юго-западу от шахты Коллауаси региона Тарапака. Очаг залегал на глубине 89 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Север Чили является сейсмологическим районом, землетрясения большой магнитуды там случаются довольно часто.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах
3 апреля, 13:26
 
В миреЧилиТарапака
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала