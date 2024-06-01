https://ria.ru/20240601/zemletryasenie-1949887006.html

На севере Чили произошло землетрясение

На севере Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 01.06.2024

На севере Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:26

2024-06-01T15:26

2024-06-01T15:28

в мире

чили

тарапака

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. Подземные толчки зафиксированы в 06.53 по местному времени (13.53 мск). Эпицентр располагался в 64 километрах к юго-западу от шахты Коллауаси региона Тарапака. Очаг залегал на глубине 89 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Север Чили является сейсмологическим районом, землетрясения большой магнитуды там случаются довольно часто.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

чили

тарапака

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чили, тарапака