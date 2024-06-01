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Депутат Буцкая напомнила о важности вакцинопрофилактики - РИА Новости, 01.06.2024
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09:58 01.06.2024 (обновлено: 10:06 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/zdorove-1949840537.html
Депутат Буцкая напомнила о важности вакцинопрофилактики
Депутат Буцкая напомнила о важности вакцинопрофилактики - РИА Новости, 01.06.2024
Депутат Буцкая напомнила о важности вакцинопрофилактики
Депутат ГД Татьяна Буцкая в Международный день детей напомнила о важности вакцинопрофилактики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:58
2024-06-01T10:06
общество
татьяна буцкая
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Татьяна Буцкая в Международный день детей напомнила о важности вакцинопрофилактики в своем Telegram-канале."Сегодня Всемирный день защиты детей – очень важная дата... Важнейшее место занимает вакцинопрофилактика. Благодаря ей снижается заболеваемость опасными инфекциями, сокращается смертность", - написала она.Она отметила, что, по данным опроса "Совета матерей" и ВЦИОМ, большинство родителей доверяют вакцинации. "Но есть и те, кто эту точку зрения не разделяет. Почему? Наверное, не осознают риски. А ведь есть опаснейшие инфекции, из-за которых ребенок может погибнуть или перенести осложнения и потерять возможность жить полноценной и счастливой жизнью", - рассказала депутат. По мнению депутата, важно работать с родителями и предоставлять им экспертную информацию. Например, мифы о вакцинации. Они остались в прошлом. "Большой пласт работы – с врачами, чтобы они повышали уровень образования, были в курсе последних научных данных. А еще могли и умели доносить информацию до родителей, чувствовали свою ответственность в этом вопросе. И, безусловно, должна продолжаться работа на уровне государства", - заключила она.
https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html
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общество, татьяна буцкая, госдума рф, вциом, здоровье
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, ВЦИОМ, Здоровье
Депутат Буцкая напомнила о важности вакцинопрофилактики

Буцкая напомнила о важности вакцинопрофилактики в День защиты детей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВакцинация детей от гриппа
Вакцинация детей от гриппа - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вакцинация детей от гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат ГД Татьяна Буцкая в Международный день детей напомнила о важности вакцинопрофилактики в своем Telegram-канале.
"Сегодня Всемирный день защиты детей – очень важная дата... Важнейшее место занимает вакцинопрофилактика. Благодаря ей снижается заболеваемость опасными инфекциями, сокращается смертность", - написала она.
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Она отметила, что, по данным опроса "Совета матерей" и ВЦИОМ, большинство родителей доверяют вакцинации.
"Но есть и те, кто эту точку зрения не разделяет. Почему? Наверное, не осознают риски. А ведь есть опаснейшие инфекции, из-за которых ребенок может погибнуть или перенести осложнения и потерять возможность жить полноценной и счастливой жизнью", - рассказала депутат.
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По мнению депутата, важно работать с родителями и предоставлять им экспертную информацию. Например, мифы о вакцинации. Они остались в прошлом.
"Большой пласт работы – с врачами, чтобы они повышали уровень образования, были в курсе последних научных данных. А еще могли и умели доносить информацию до родителей, чувствовали свою ответственность в этом вопросе. И, безусловно, должна продолжаться работа на уровне государства", - заключила она.
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