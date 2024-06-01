Песков и Навка пришли проститься с Заворотнюк

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка Татьяна Навка пришли проститься с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк. Он принес букет белых роз. После прощания они зашли поклониться мощам Матроны Московской. "Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", - сказал Песков о Заворотнюк в ходе церемонии.Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания проходит в Покровском монастыре в Москве. Навка выступала в ледовом шоу с супругом Заворотнюк фигуристом Петром Чернышовым. Часть средств от продажи билетов шла на лечение Заворотнюк. На церемонию прощания с Заворотнюк пришли сотни людей. Среди них певица Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов и другие. Траурные венки на похороны направили журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс "Олимпийский", Союз кинематографистов России. После прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, ранее уточнял, что место захоронения будет расположено рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым. Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала её дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
Песков с супругой на прощании с Анастасией Заворотнюк
Песков с супругой пришли проститься с Анастасией Заворотнюк.
2024-06-01T12:14
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PT0M18S
Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк перед храмом в Покровском монастыре
Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк выстроились в очередь перед храмом в Покровском монастыре, где состоится отпевание. Многие несут венки.
Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в субботу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
На церемонию прощания с Заворотнюк пришли сотни людей. Среди них певица Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов и другие.
Траурные венки на похороны направили журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс "Олимпийский", Союз кинематографистов России.
После прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, ранее уточнял, что место захоронения будет расположено рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".
В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала её дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
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