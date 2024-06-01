https://ria.ru/20240601/zavorotnyuk-1949858362.html

Песков и Навка пришли проститься с Заворотнюк

Песков и Навка пришли проститься с Заворотнюк - РИА Новости, 01.06.2024

Песков и Навка пришли проститься с Заворотнюк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка Татьяна Навка пришли проститься с заслуженной артисткой РФ Анастасией... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:14

2024-06-01T12:14

2024-06-01T12:26

шоубиз

астрахань

анастасия заворотнюк

татьяна навка

дмитрий песков

новости культуры

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949859938_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7f6a99610c2e913ac83cb6daaca5acf.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка Татьяна Навка пришли проститься с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк. Он принес букет белых роз. После прощания они зашли поклониться мощам Матроны Московской. "Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", - сказал Песков о Заворотнюк в ходе церемонии.Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания проходит в Покровском монастыре в Москве. Навка выступала в ледовом шоу с супругом Заворотнюк фигуристом Петром Чернышовым. Часть средств от продажи билетов шла на лечение Заворотнюк. На церемонию прощания с Заворотнюк пришли сотни людей. Среди них певица Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов и другие. Траурные венки на похороны направили журналисты Андрей Малахов, Александр Митрошенков, спортивный комплекс "Олимпийский", Союз кинематографистов России. После прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, ранее уточнял, что место захоронения будет расположено рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым. Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала её дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949313998.html

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

астрахань

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков с супругой на прощании с Анастасией Заворотнюк Песков с супругой пришли проститься с Анастасией Заворотнюк. 2024-06-01T12:14 true PT0M18S

Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк перед храмом в Покровском монастыре Желающие проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк выстроились в очередь перед храмом в Покровском монастыре, где состоится отпевание. Многие несут венки. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в субботу. 2024-06-01T12:14 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астрахань, анастасия заворотнюк, татьяна навка, дмитрий песков, новости культуры, москва