https://ria.ru/20240601/zavorotnyuk--1949891517.html

Запашный назвал Заворотнюк примером для подражания у молодых актеров

Запашный назвал Заворотнюк примером для подражания у молодых актеров - РИА Новости, 01.06.2024

Запашный назвал Заворотнюк примером для подражания у молодых актеров

Народный артист России, гендиректор гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:01

2024-06-01T16:01

2024-06-01T16:01

культура

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астрахань

анастасия заворотнюк

эдгард запашный

олег табаков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Народный артист России, гендиректор гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк заявил, что она является примером для подражания для молодых актеров. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Прощание с артисткой проходит в Покровском женском монастыре в Москве. "Все, что надо к своему юному возрасту, она сделала. Она великолепная телеведущая, она великолепная актриса, но самое главное, что она великолепный человек. Очень мало в актерской среде людей, в которых все соединяется: трудолюбие, любовь, уважение, отсутствие желания скандалить. Вот Настя в этом плане большой пример для подражания для всех молодых актеров", - сказал Запашный. На вопрос о том, помнит ли артист последнюю встречу с Заворотнюк, он ответил, что нет, потому что эта встреча не должна была быть последней. "Я помню, как я с ней познакомился. Вот это было неожиданно. На телевизионной съемке сама Заворотнюк подходит, общается, как будто мы тысячу лет знакомы. Сразу произвела впечатление… Последнюю встречу я не запомнил, потому что так не должно было быть", - добавил он. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала её дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949313998.html

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россия, москва, астрахань, анастасия заворотнюк, эдгард запашный, олег табаков