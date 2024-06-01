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Губернатор Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и Югры - РИА Новости, 01.06.2024
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16:03 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/yugra-1949891974.html
Губернатор Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и Югры
Губернатор Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и Югры - РИА Новости, 01.06.2024
Губернатор Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и Югры
Губернатор Тюменской области Александр Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, возникшие после того, как мэр... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:03
2024-06-01T16:03
политика
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
тюмень
александр моор
руслан кухарук
тюменская областная дума
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ТЮМЕНЬ, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, возникшие после того, как мэр Тюмени Руслан Кухарук был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры. "Александр Моор в очередной раз развеял слухи о слиянии Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. … По словам Александра Моора, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры экс-глава Тюмени Руслан Кухарук прекрасно понимает систему взаимоотношений между тремя регионами, входящими в "тюменскую матрешку", - указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области. Вопрос о возможности объединения регионов Моору задали журналисты после внеочередного заседания Тюменской городской думы, на котором депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Руслана Кухарука. В прикрепленном к сообщению информцентра видеокомментарии Моор объяснил, что Тюменская область - уникальный сложнопостроенный субъект Российской Федерации, в который входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Губернатор Тюменской области избирается на территории всех трех регионов, так же формируется Тюменская областная дума. При этом каждый из округов является самостоятельным субъектом, имеет своего губернатора, свою думу, свой бюджет. Отношения между регионами урегулированы договором от 2004 года, суть которого в том, "что три региона объединяются, объединяют свои ресурсы, определенным образом распределяют полномочия" для достижения синергетического эффекта. Для реализации договора сформирована программа "Сотрудничество", она гибкая и формируется на основании предложений округов. В прошлом году договор и программа были продлены до 2035 года. Губернатор отметил, что за двадцать лет руководство регионов, используя договоренности, придерживаясь буквы и духа договора, всегда находили максимально эффективные решения, какие бы вызовы не стояли. "Руслан Николаевич (Кухарук) прекрасно понимает систему взаимоотношений в нашей "матрешке", и у меня нет сомнений в том, что он поддержит это историческое сотрудничество, и в поисках ответов на новые вызовы мы, три руководителя, сможем найти эффективное решение, используя накопленный опыт наших добрососедских отношений", - подчеркнул Моор.
https://ria.ru/20240531/vybory-1949674016.html
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949327850.html
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политика, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, тюмень, александр моор, руслан кухарук, тюменская областная дума
Политика, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Александр Моор, Руслан Кухарук, Тюменская областная Дума
Губернатор Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и Югры

Глава Тюменской области Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и Югры

© Фото : Виктор Корчагин/ВКонтактеФото билборда в Тюмени
Фото билборда в Тюмени - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Виктор Корчагин/ВКонтакте
Фото билборда в Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор развеял слухи о слиянии Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, возникшие после того, как мэр Тюмени Руслан Кухарук был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО-Югры.
"Александр Моор в очередной раз развеял слухи о слиянии Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. … По словам Александра Моора, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры экс-глава Тюмени Руслан Кухарук прекрасно понимает систему взаимоотношений между тремя регионами, входящими в "тюменскую матрешку", - указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.
Вопрос о возможности объединения регионов Моору задали журналисты после внеочередного заседания Тюменской городской думы, на котором депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Руслана Кухарука.
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Югре изберут нового губернатора в единый день голосования
31 мая, 14:09
В прикрепленном к сообщению информцентра видеокомментарии Моор объяснил, что Тюменская область - уникальный сложнопостроенный субъект Российской Федерации, в который входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Губернатор Тюменской области избирается на территории всех трех регионов, так же формируется Тюменская областная дума. При этом каждый из округов является самостоятельным субъектом, имеет своего губернатора, свою думу, свой бюджет. Отношения между регионами урегулированы договором от 2004 года, суть которого в том, "что три региона объединяются, объединяют свои ресурсы, определенным образом распределяют полномочия" для достижения синергетического эффекта. Для реализации договора сформирована программа "Сотрудничество", она гибкая и формируется на основании предложений округов. В прошлом году договор и программа были продлены до 2035 года. Губернатор отметил, что за двадцать лет руководство регионов, используя договоренности, придерживаясь буквы и духа договора, всегда находили максимально эффективные решения, какие бы вызовы не стояли. "Руслан Николаевич (Кухарук) прекрасно понимает систему взаимоотношений в нашей "матрешке", и у меня нет сомнений в том, что он поддержит это историческое сотрудничество, и в поисках ответов на новые вызовы мы, три руководителя, сможем найти эффективное решение, используя накопленный опыт наших добрососедских отношений", - подчеркнул Моор.
Для вас там все родное. Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить ХМАО
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30 мая, 12:30
 
ПолитикаТюменская областьХанты-Мансийский автономный округТюменьАлександр МоорРуслан КухарукТюменская областная Дума
 
 
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