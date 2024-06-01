https://ria.ru/20240601/wheat-1949688672.html

"Потери неочевидны". Что будет после майской аномалии в России

"Потери неочевидны". Что будет после майской аномалии в России - РИА Новости, 01.06.2024

"Потери неочевидны". Что будет после майской аномалии в России

Аномальные заморозки привели к чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Пострадали плодовые деревья и зерновые. Как погодные аномалии скажутся на... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:00

2024-06-01T08:05

экономика

корней биждов

оксана лут

ростовская область

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Аномальные заморозки привели к чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Пострадали плодовые деревья и зерновые. Как погодные аномалии скажутся на потребителе и других странах — в материале РИА Новости."Как минимум миллиард"Апрель в Центральной России был теплым — сады зацвели раньше срока. И оказались особенно уязвимы перед заморозками. А те выдались необычайно сильными: температура опускалась до минус шести и ниже.Основной удар пришелся по Ростовской области и югу Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская области). Именно под Липецком находятся крупнейшие плодовые насаждения и переработка.Серьезно пострадали яблоки, груши, вишня, черешня, смородина, земляника. Некоторые хозяйства потеряли до 90 процентов урожая."Отраслевые союзы говорят, что мы можем недобрать 30-40 процентов. Но это предварительная оценка, которая может быть пересмотрена", — отмечает руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов.Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сообщил, что аграрии оценили ущерб по меньшей мере в миллиард рублей. И заявки на выплаты продолжают поступать.От заморозков пострадали и зерновые. В результате мировые цены на пшеницу достигли десятимесячного максимума. Правда, холодный май — не единственный фактор. На юге страны и на Украине (тоже крупнейший экспортер) — засуха. В той же Ростовской области дождя не было уже два месяца.По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, из-за похолодания погибли более миллиона гектаров посевов. Из них около 850 тысяч приходится на зерновые.Аналитики сокращают прогнозы по урожаю. В Российском зерновом союзе предсказывают 129 миллионов тонн, хотя раньше говорили о 147 миллионах.Новый министр сельского хозяйства Оксана Лут выразила намерение ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения.Призрак "арабской весны"Пока неясно, как погодные аномалии отразятся на конечном потребителе. Оценки экспертов противоречивые."Негативный эффект проявится уже этим летом, когда на рынок поступят первые партии продукции нового урожая. Наиболее заметное подорожание ожидается в сегменте фруктов и овощей. По мнению экспертов и сравнительному анализу данных Росстата, цены на яблоки, груши и виноград могут вырасти на 20-30 процентов, на картофель и другие овощи — на 15-20", — предупреждает председатель Общественного совета при Росгидромете, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.Это способно разогнать инфляцию. В 2023 году аномальные заморозки дали 0,5 процентного пункта. С учетом масштабов ущерба теперь не исключен и целый процент, считает эксперт.Если же еще и сократится экспорт зерновых из России, усилится социальное напряжение в странах Глобального Юга, добавляет Петров. Он напомнил, что в прошлом это уже приводило к массовым протестам и политической нестабильности. Яркий пример — "арабская весна" в 2011-м. По мнению некоторых специалистов, волнения возникли на фоне подорожания зерна из-за сильной засухи в России. Кроме того, увеличится поток беженцев, стремящихся в Европу в поисках лучшей жизни."На хайпе"Другие эксперты успокаивают: пока волноваться рано. "У нас большая страна. В Дагестане, на Ставрополье заложены хорошие новые сады последнего поколения. Они готовы компенсировать выпадающие объемы. Есть и импорт. Завозим из дружественных стран — Латинской Америки, Сербии, Азербайджана, Армении", — говорит экономист Анатолий Тихонов.Кроме того, масштаб потерь от заморозков до конца неясен. Могут пересмотреть в позитивную сторону. Но даже если самый плохой прогноз подтвердится, резкого подорожания все равно не случится."На цену больше влияют другие факторы: логистика, топливо, стоимость труда. В сфере АПК — кадровый голод. Поэтому зарплаты растут. Сколько к этому добавят заморозки — сказать сложно", — объясняет Тихонов.По его мнению, продавцы способны задрать ценник "на хайпе" от новостей о погодных аномалиях. Кроме того, в начале сезона фрукты и овощи всегда дороже. Потом подешевеют."Миссию выполним"Не стоит переживать и за хлеб. Даже в нынешней неблагоприятной ситуации Россия обеспечит зерном и себя, и внешних потребителей, подчеркивает эксперт."В любом случае соберут не меньше 100 миллионов тонн. Мы научились давать такие показатели даже несмотря на погоду. Наши потребности — чуть больше 80 миллионов. К тому же остались нераспроданные запасы с прошлого года. Продовольственной безопасности страны ничто не угрожает", — заверил он.Накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о планах поставок на глобальные рынки до 70 миллионов тонн, в том числе пшеницы — около 53 миллионов. Это больше, чем в прошлом году: тогда экспортировали 65 миллионов. Значит, как выразился Тихонов, "Россия выполнит свою историческую миссию по поставкам хлеба особо нуждающимся странам".

https://ria.ru/20240528/vaccine-1948667584.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, корней биждов, оксана лут, ростовская область, дмитрий патрушев