В Кировоградской области прогремели взрывы
Глава Кировоградской ОВА Райкович сообщил о взрывах в Кропивницком районе
© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в субботу в Кропивницком районе Кировоградской области, расположенной в центральной части Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале.
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины, в том числе и в Кировоградской области, она звучит до сих пор.
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"После звуков взрыва в Кропивницком районе, предварительно – без чрезвычайных событий. Но тревогу не игнорируем", - написал Райкович.
Ранее в субботу украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Харькове, Николаеве и Кировограде.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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