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В Кировоградской области прогремели взрывы

В Кировоградской области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.06.2024

В Кировоградской области прогремели взрывы

Звуки взрывов были слышны в субботу в Кропивницком районе Кировоградской области, расположенной в центральной части Украины, сообщил глава областной... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:58

2024-06-01T15:58

2024-06-01T15:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в субботу в Кропивницком районе Кировоградской области, расположенной в центральной части Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале. Ранее в субботу воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины, в том числе и в Кировоградской области, она звучит до сих пор. "После звуков взрыва в Кропивницком районе, предварительно – без чрезвычайных событий. Но тревогу не игнорируем", - написал Райкович. Ранее в субботу украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Харькове, Николаеве и Кировограде. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировоградская область

украина

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в мире, кировоградская область, украина