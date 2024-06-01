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В Белгороде вновь прогремела серия взрывов - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:50 01.06.2024 (обновлено: 00:58 01.06.2024)
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В Белгороде вновь прогремела серия взрывов
В Белгороде вновь прогремела серия взрывов - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгороде вновь прогремела серия взрывов
Серия взрывов вновь прозвучала в Белгороде, в городе повторно включили сирену, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:50
2024-06-01T00:58
специальная военная операция на украине
белгород
россия
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Серия взрывов вновь прозвучала в Белгороде, в городе повторно включили сирену, передает корреспондент РИА Новости.В Белгороде второй раз с начала ракетной опасности, объявленной в 0.25 мск, включили сирену. Около 0.45 прозвучала новая серия взрывов в небе над Белгородом, звуки были с разной интенсивностью.
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белгород, россия, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Белгородская область, Происшествия
В Белгороде вновь прогремела серия взрывов

В Белгороде вновь прогремела серия взрывов, в городе звучит сирена

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА в Белгороде
Обломки БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Серия взрывов вновь прозвучала в Белгороде, в городе повторно включили сирену, передает корреспондент РИА Новости.
В Белгороде второй раз с начала ракетной опасности, объявленной в 0.25 мск, включили сирену. Около 0.45 прозвучала новая серия взрывов в небе над Белгородом, звуки были с разной интенсивностью.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияБелгородская областьПроисшествия
 
 
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