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В Белгороде вновь прогремела серия взрывов

В Белгороде вновь прогремела серия взрывов - РИА Новости, 01.06.2024

В Белгороде вновь прогремела серия взрывов

Серия взрывов вновь прозвучала в Белгороде, в городе повторно включили сирену, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T00:50

2024-06-01T00:50

2024-06-01T00:58

специальная военная операция на украине

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россия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Серия взрывов вновь прозвучала в Белгороде, в городе повторно включили сирену, передает корреспондент РИА Новости.В Белгороде второй раз с начала ракетной опасности, объявленной в 0.25 мск, включили сирену. Около 0.45 прозвучала новая серия взрывов в небе над Белгородом, звуки были с разной интенсивностью.

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белгород, россия, белгородская область, происшествия