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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прозвучали в Одесской области Украины, сообщает издание "Думская". РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:26
2024-06-01T00:26
2024-06-01T00:47
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области Украины, сообщает издание "Думская". "Взрывы в области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
"Думская": в Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога