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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 01.06.2024 (обновлено: 13:29 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/vzryv-1949869120.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 01.06.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:28
2024-06-01T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "Взрыв в Харькове", - написал Синегубов. По данным на 13.22 мск, в Харьковской области уже более семи часов звучит сигнал воздушной тревоги. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, "прилет" зафиксировали в Киевском районе города. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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в мире, харьков, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
В Харькове прогремел взрыв

Глава ОВА Синегубов сообщил о взрыве в Харькове

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
"Взрыв в Харькове", - написал Синегубов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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По данным на 13.22 мск, в Харьковской области уже более семи часов звучит сигнал воздушной тревоги.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, "прилет" зафиксировали в Киевском районе города.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьУкраина
 
 
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