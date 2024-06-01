Рейтинг@Mail.ru
Для юных москвичей проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:00 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/viktorina-1949800315.html
Для юных москвичей проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности
Для юных москвичей проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности - РИА Новости, 01.06.2024
Для юных москвичей проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности
В рамках проекта "Открой#Моспром" с 1 по 15 июня пройдет онлайн-викторина, посвященная пищевой промышленности Москвы, данное событие приурочено к Международному РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:00
2024-06-01T09:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949800026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8023f92048453b6aa5b2203de451f04.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" с 1 по 15 июня пройдет онлайн-викторина, посвященная пищевой промышленности Москвы, данное событие приурочено к Международному дню защиты детей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."С 1 по 15 июня пройдет онлайн-викторина о пищевой промышленности столицы. Она приурочена к Международному дню защиты детей. Участников ждет 15 вопросов, связанных с интересными фактами о пищевых предприятиях столицы. По итогам мероприятия победители смогут сходить на мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет и получить товары столичного производства", — приводит слова Овчинскогопресс-служба ДИПП.Игроки должны будут вспомнить, что изображено на обертке одной из конфет московской кондитерской фабрики, сколько весит упаковка снеков от столичного производителя, какие ингредиенты используются для приготовления полезного газированного напитка. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел из тех, кто верно ответил на 10 и более вопросов.Квиз можно пройти в мини-приложении "Открытая промышленность".Результаты будут опубликованы в сообществе и на сайте "Открой#Моспром" 17 июня. Победителям подарят брендированные подарки, а также билеты на экскурсию с мастер-классом от столичного производителя шоколада FRENCH KISS CHOCOLATE BOUTIQUE.Проект "Открой#Моспром" открыли в 2019 году. Он объединил в себе офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия Москвы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. Участники посетили более чем 2600 очных экскурсий за это время, а также узнали о работе более 130 фабрик и заводов Москвы.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949800026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c695a67323db0514567635a191f1fe73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, москва, общество
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Общество
Для юных москвичей проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности

Для юных москвичей проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности

© Пресс-служба ДИППКонфеты
Конфеты
© Пресс-служба ДИПП
Конфеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" с 1 по 15 июня пройдет онлайн-викторина, посвященная пищевой промышленности Москвы, данное событие приурочено к Международному дню защиты детей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"С 1 по 15 июня пройдет онлайн-викторина о пищевой промышленности столицы. Она приурочена к Международному дню защиты детей. Участников ждет 15 вопросов, связанных с интересными фактами о пищевых предприятиях столицы. По итогам мероприятия победители смогут сходить на мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет и получить товары столичного производства", — приводит слова Овчинскогопресс-служба ДИПП.
Игроки должны будут вспомнить, что изображено на обертке одной из конфет московской кондитерской фабрики, сколько весит упаковка снеков от столичного производителя, какие ингредиенты используются для приготовления полезного газированного напитка. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел из тех, кто верно ответил на 10 и более вопросов.
Квиз можно пройти в мини-приложении "Открытая промышленность".
Результаты будут опубликованы в сообществе и на сайте "Открой#Моспром" 17 июня. Победителям подарят брендированные подарки, а также билеты на экскурсию с мастер-классом от столичного производителя шоколада FRENCH KISS CHOCOLATE BOUTIQUE.
Проект "Открой#Моспром" открыли в 2019 году. Он объединил в себе офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия Москвы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. Участники посетили более чем 2600 очных экскурсий за это время, а также узнали о работе более 130 фабрик и заводов Москвы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала