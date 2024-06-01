https://ria.ru/20240601/viktorina-1949800315.html

Для юных москвичей проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности

Для юных москвичей проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности - РИА Новости, 01.06.2024

Для юных москвичей проведут онлайн-викторину о пищевой промышленности

В рамках проекта "Открой#Моспром" с 1 по 15 июня пройдет онлайн-викторина, посвященная пищевой промышленности Москвы, данное событие приурочено к Международному РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:00

2024-06-01T09:00

2024-06-01T09:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

общество

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" с 1 по 15 июня пройдет онлайн-викторина, посвященная пищевой промышленности Москвы, данное событие приурочено к Международному дню защиты детей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."С 1 по 15 июня пройдет онлайн-викторина о пищевой промышленности столицы. Она приурочена к Международному дню защиты детей. Участников ждет 15 вопросов, связанных с интересными фактами о пищевых предприятиях столицы. По итогам мероприятия победители смогут сходить на мастер-класс по приготовлению шоколадных конфет и получить товары столичного производства", — приводит слова Овчинскогопресс-служба ДИПП.Игроки должны будут вспомнить, что изображено на обертке одной из конфет московской кондитерской фабрики, сколько весит упаковка снеков от столичного производителя, какие ингредиенты используются для приготовления полезного газированного напитка. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел из тех, кто верно ответил на 10 и более вопросов.Квиз можно пройти в мини-приложении "Открытая промышленность".Результаты будут опубликованы в сообществе и на сайте "Открой#Моспром" 17 июня. Победителям подарят брендированные подарки, а также билеты на экскурсию с мастер-классом от столичного производителя шоколада FRENCH KISS CHOCOLATE BOUTIQUE.Проект "Открой#Моспром" открыли в 2019 году. Он объединил в себе офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия Москвы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. Участники посетили более чем 2600 очных экскурсий за это время, а также узнали о работе более 130 фабрик и заводов Москвы.

москва

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владислав овчинский, москва, общество