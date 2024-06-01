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Цивилева рассказала о работе ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/veterany-1949894362.html
Цивилева рассказала о работе ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества"
Цивилева рассказала о работе ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 01.06.2024
Цивилева рассказала о работе ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества"
В фонде "Защитники Отечества" работают 200 ветеранов спецоперации, в том числе с инвалидностью, и 135 членов семей погибших бойцов, сообщила президенту РФ... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:15
2024-06-01T16:15
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В фонде "Защитники Отечества" работают 200 ветеранов спецоперации, в том числе с инвалидностью, и 135 членов семей погибших бойцов, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Во время встречи с главой государства она напомнила, что ровно год назад 1 июня 2023 года во всех регионах заработали филиалы фонда "Защитники Отечества", в которых сегодня трудится более 3,5 тысячи социальных координаторов. "Это люди, которые работают не за заработную плату, которые работают от души, желая всем сердцем помочь ребятам вернуться в эту жизнь, поддержать их. На сегодняшний день 200 человек – это сами ветераны специальной военной операции, в том числе кто имеет инвалидность, это 135 членов семей ребят и в том числе жены и мамы погибших героев", - сказала Цивилева.
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общество, россия, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Вооруженные силы РФ
Цивилева рассказала о работе ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества"

Цивилева: в фонде "Защитники Отечества" работают 200 ветеранов спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда Защитники Отечества Анной Цивилевой - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В фонде "Защитники Отечества" работают 200 ветеранов спецоперации, в том числе с инвалидностью, и 135 членов семей погибших бойцов, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Во время встречи с главой государства она напомнила, что ровно год назад 1 июня 2023 года во всех регионах заработали филиалы фонда "Защитники Отечества", в которых сегодня трудится более 3,5 тысячи социальных координаторов.
"Это люди, которые работают не за заработную плату, которые работают от души, желая всем сердцем помочь ребятам вернуться в эту жизнь, поддержать их. На сегодняшний день 200 человек – это сами ветераны специальной военной операции, в том числе кто имеет инвалидность, это 135 членов семей ребят и в том числе жены и мамы погибших героев", - сказала Цивилева.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"Вооруженные силы РФ
 
 
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