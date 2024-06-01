https://ria.ru/20240601/veterany-1949894362.html

Цивилева рассказала о работе ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества"

Цивилева рассказала о работе ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 01.06.2024

Цивилева рассказала о работе ветеранов СВО в фонде "Защитники Отечества"

В фонде "Защитники Отечества" работают 200 ветеранов спецоперации, в том числе с инвалидностью, и 135 членов семей погибших бойцов, сообщила президенту РФ... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:15

2024-06-01T16:15

2024-06-01T16:15

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949881702_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_21c7dc60013e440854a0a890d4f74b03.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В фонде "Защитники Отечества" работают 200 ветеранов спецоперации, в том числе с инвалидностью, и 135 членов семей погибших бойцов, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Во время встречи с главой государства она напомнила, что ровно год назад 1 июня 2023 года во всех регионах заработали филиалы фонда "Защитники Отечества", в которых сегодня трудится более 3,5 тысячи социальных координаторов. "Это люди, которые работают не за заработную плату, которые работают от души, желая всем сердцем помочь ребятам вернуться в эту жизнь, поддержать их. На сегодняшний день 200 человек – это сами ветераны специальной военной операции, в том числе кто имеет инвалидность, это 135 членов семей ребят и в том числе жены и мамы погибших героев", - сказала Цивилева.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", вооруженные силы рф