https://ria.ru/20240601/ukraina-1949886140.html

Запад не замечает проявлений нацизма на Украине, заявил Лавров

Запад не замечает проявлений нацизма на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 01.06.2024

Запад не замечает проявлений нацизма на Украине, заявил Лавров

Западные организации и Запад в целом не замечают проявлений нацизма на Украине, так как Украина нужна в качестве оружия против России и ей все прощается, заявил РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:19

2024-06-01T15:19

2024-06-01T15:19

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Западные организации и Запад в целом не замечают проявлений нацизма на Украине, так как Украина нужна в качестве оружия против России и ей все прощается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту "Без срока давности", текст интервью опубликован на сайте МИД РФ. "На Украине наиболее ярко проявилось возрождение нацизма... Если почитать высказывания официальной команды Владимира Зеленского, секретаря Совета Безопасности (Александра Литвиненко), руководителя администрации (Андрея Ермака), советника руководителя администрации и прочих официальных лиц, там преобладает выражение "русня", а также говорится, что ничего русского не должно быть ни в Харькове, ни в Николаеве. Они также утверждают, что продолжат принимать законы, которые законодательно будут истреблять все русское, а если нужно, будут делать это и физически. Это известно. Ни один закон, запрещающий язык, СМИ и культуру на русском языке, ни подобные заявления не вызвали никакой реакции на Запад", - заявил Лавров. При этом Россия постоянно требовала проведения специальных расследований от ОБСЕ, Совета Европы, Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН. "Они их проводят по любому значимому или заметному поводу, только если речь идет о расследовании претензий в адрес России. Двуличие и попустительство своим подопечным, прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации", - резюмировал Лавров.

https://ria.ru/20231103/rezolyutsiya-1907078785.html

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россия, украина, харьков, сергей лавров, владимир зеленский, обсе, оон, в мире