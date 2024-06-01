https://ria.ru/20240601/ubezhischa-1949815266.html

В России иностранцы смогут пользоваться убежищами

В России иностранцы смогут пользоваться убежищами - РИА Новости, 01.06.2024

В России иностранцы смогут пользоваться убежищами

Находящиеся на территории России иностранцы и лица без гражданства могут получить право пользоваться убежищами гражданской обороны в военное время и при... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T02:48

2024-06-01T02:48

2024-06-01T02:48

россия

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Находящиеся на территории России иностранцы и лица без гражданства могут получить право пользоваться убежищами гражданской обороны в военное время и при чрезвычайных ситуациях. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что одним из часто возникающих вопросов является термин "население", для укрытия которого в период мобилизации и в военное время используются уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, а также приспосабливаемые под эти цели заглубленные помещения, включая метрополитены и подземные горные выработки. "Проектом предлагается ввести термин "население", которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты и в состав которого войдут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ", - отмечается в пояснительной записке. Ранее сообщалось, что в России для защиты населения от воздействия всех видом современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения специальной военной операции могут появиться мобильные убежища модульного типа. Подчеркивалось, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения. По оценке ученых Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), мобильные убежища модульного типа "КУБ-М" в течение 48 часов обеспечивают защиту от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров. Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений гражданской обороны.

https://ria.ru/20240528/pogransluzhba-1948799953.html

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россия, общество