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В России иностранцы смогут пользоваться убежищами - РИА Новости, 01.06.2024
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02:48 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/ubezhischa-1949815266.html
В России иностранцы смогут пользоваться убежищами
В России иностранцы смогут пользоваться убежищами - РИА Новости, 01.06.2024
В России иностранцы смогут пользоваться убежищами
Находящиеся на территории России иностранцы и лица без гражданства могут получить право пользоваться убежищами гражданской обороны в военное время и при... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T02:48
2024-06-01T02:48
россия
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Находящиеся на территории России иностранцы и лица без гражданства могут получить право пользоваться убежищами гражданской обороны в военное время и при чрезвычайных ситуациях. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что одним из часто возникающих вопросов является термин "население", для укрытия которого в период мобилизации и в военное время используются уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, а также приспосабливаемые под эти цели заглубленные помещения, включая метрополитены и подземные горные выработки. "Проектом предлагается ввести термин "население", которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты и в состав которого войдут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ", - отмечается в пояснительной записке. Ранее сообщалось, что в России для защиты населения от воздействия всех видом современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения специальной военной операции могут появиться мобильные убежища модульного типа. Подчеркивалось, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения. По оценке ученых Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), мобильные убежища модульного типа "КУБ-М" в течение 48 часов обеспечивают защиту от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров. Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений гражданской обороны.
https://ria.ru/20240528/pogransluzhba-1948799953.html
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россия, общество
Россия, Общество
В России иностранцы смогут пользоваться убежищами

В России могут разрешить иностранцам пользоваться убежищами гражданской обороны

© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧСУбежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности КУБ-М, разработанное учёными ВНИИ ГОЧС - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности "КУБ-М", разработанное учёными ВНИИ ГОЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Находящиеся на территории России иностранцы и лица без гражданства могут получить право пользоваться убежищами гражданской обороны в военное время и при чрезвычайных ситуациях. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что одним из часто возникающих вопросов является термин "население", для укрытия которого в период мобилизации и в военное время используются уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, а также приспосабливаемые под эти цели заглубленные помещения, включая метрополитены и подземные горные выработки.
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"Проектом предлагается ввести термин "население", которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты и в состав которого войдут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ", - отмечается в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что в России для защиты населения от воздействия всех видом современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения специальной военной операции могут появиться мобильные убежища модульного типа. Подчеркивалось, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения.
По оценке ученых Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), мобильные убежища модульного типа "КУБ-М" в течение 48 часов обеспечивают защиту от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров.
Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений гражданской обороны.
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