https://ria.ru/20240601/turtsiya-1949903847.html

Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии

Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии - РИА Новости, 01.06.2024

Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии

Турция может рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если граница Турции будет обезопасена, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:16

2024-06-01T17:16

2024-06-01T18:11

анкара (провинция)

сирия

турция

рабочая партия курдистана

яшар гюлер

реджеп тайип эрдоган

башар асад

в мире

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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Турция может рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если граница Турции будет обезопасена, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер."Мы готовы оказать всевозможную поддержку в том, что касается принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки (в Сирии - ред.). Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод (войск - ред.), если понадобится", - цитирует заявление министра после учений EFES-2024 телеканал TRT Haber.Говоря о планируемых на 11 июня муниципальных выборах на контролируемых курдской автономной администрацией территориях Сирии, Гюлер отметил, что они неприемлемы и угрожают безопасности всего региона. "Подчеркиваю - мы не допустим политику свершившегося факта в отношении любых действий, нарушающих территориальную целостность наших соседей и угрожающих национальной безопасности Турции", - отметил министр.Курдская автономная администрация планирует провести выборы мэров 11 июня, в том числе в контролируемых ею городах Ракка и Дейр-эз-Зор.Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции, лидер Партии националистического движения ранее на этой неделе высказался в пользу проведения совместной операции Турции и Сирии против Рабочей партии Курдистана на фоне подготовки к выборам 11 июня. Эрдоган ранее заявил, что Анкара не позволит РПК (запрещена в Турции) создать террористическое государство у своих границ. Оппозиционный Курдский национальный совет (ENKS) заявил, что будет бойкотировать выборы.В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад ранее говорил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

https://ria.ru/20240208/siriya-1926199959.html

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930697768.html

анкара (провинция)

сирия

турция

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анкара (провинция), сирия, турция, рабочая партия курдистана, яшар гюлер, реджеп тайип эрдоган, башар асад, в мире