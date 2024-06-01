Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии
Минобороны Турции: Анкара выведет войска в случае безопасности границ
© AP Photo / Lefteris PitarakisКонтролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Турция может рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если граница Турции будет обезопасена, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.
"Мы готовы оказать всевозможную поддержку в том, что касается принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки (в Сирии - ред.). Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод (войск - ред.), если понадобится", - цитирует заявление министра после учений EFES-2024 телеканал TRT Haber.
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Говоря о планируемых на 11 июня муниципальных выборах на контролируемых курдской автономной администрацией территориях Сирии, Гюлер отметил, что они неприемлемы и угрожают безопасности всего региона. "Подчеркиваю - мы не допустим политику свершившегося факта в отношении любых действий, нарушающих территориальную целостность наших соседей и угрожающих национальной безопасности Турции", - отметил министр.
Курдская автономная администрация планирует провести выборы мэров 11 июня, в том числе в контролируемых ею городах Ракка и Дейр-эз-Зор.
Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции, лидер Партии националистического движения ранее на этой неделе высказался в пользу проведения совместной операции Турции и Сирии против Рабочей партии Курдистана на фоне подготовки к выборам 11 июня. Эрдоган ранее заявил, что Анкара не позволит РПК (запрещена в Турции) создать террористическое государство у своих границ. Оппозиционный Курдский национальный совет (ENKS) заявил, что будет бойкотировать выборы.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре 2022 года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Сирийский президент Башар Асад ранее говорил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.